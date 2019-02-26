司法話題》通緝犯就近視訊歸案 司院：修法牽連廣 不可不慎

2019-02-26

〔記者吳政峰／台北報導〕司改國是會議曾討論警察抓到通緝犯，是否可以解送到就近的法院或地檢署，再以視訊與該管法院或檢察機關聯繫？司法院回應，此與「刑事訴訟法」有關，已排入修法議程，但因尚有諸多司改議題等待討論，本案尚在排隊中。

尚有諸多司改議題 仍在排隊等修法

雖然本案尚未啟動修法，但司法院認為，目前法院仍採「直接審理主義」，法官須親自到庭聆聽當事人意見，直接接觸原始證據，以維護當事人訴訟權利，如果日後要改為遠距訊問，修法工程牽連甚廣，不可不慎。

法務部指出，這個問題已是長年沉痾，警方抓到通緝犯到製作完筆錄大概四小時，又得舟車勞頓解送到檢察機關或法院，每次最少需要兩名員警戒護，確實負荷不輕。

法務部認為，有些通緝犯雖是假性財產犯罪，多是無保請回，但其他通緝犯若面臨強制處分狀態，如：交保或羈押時，檢察機關依法不得囑託就近地檢署代為執行，仍須請員警解送過來，這也是實務上最大的問題。

此外，現行內勤值班檢察官開庭通常一次訊問多名通緝犯，日後如採取視訊訊問，是否這邊開庭開到一半，接到對方通知就得馬上配合開鏡頭，再去拿該名通緝犯的卷宗閱覽，插隊訊問；又或連線雙方視同開庭，夜間人力是否充足？這些實務問題也得處理。

一名法界人士認為，這不只是修刑訴法這麼簡單，因為憲法第八條規定「人民因犯罪嫌疑被逮捕拘禁時…至遲於二十四小時內移送『該管法院』審問」，已開宗明義寫道要送到發布通緝的法院或檢察機關，若要進行遠端視訊審訊，恐得拉到修憲層次。

不過另一名法界人士指出，「提審法」第七條寫到「解交或迎提困難，被逮捕、拘禁人所在與法院間有聲音及影像相互傳送之設備而得直接訊問…免予解交」，亦即法官如果認為適當，也可透過視訊收受提審，因此通緝犯解送問題或可比照辦理。

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