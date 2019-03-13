注入新血！20人成實任法官 獲終生保障

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院108年第1次人事審議委員會12日開會，審查試署法官成績有無達到實任法官的標準，經過委員們討論，最後決議共有20人成績審查及格，可成為實任法官，獲得司法官終身職的保障！
根據《法官法》規定，只有實任法官受到終身保障，不得任意免職，在職能獲得完整的銓敘，退休則有退休金及退養金，服務滿15年，權益還可比照我國文官最高簡任14職等，非常有保障。
本次除了有20人成為實任法官，尚有1人成為試署法官、9人獲取專業證書、1名退休法官獲得一等司法獎章，名單如下：
一、實任法官：
台北地方法院法官梁夢迪、林彥成、林幸怡、陳智暉、黃媚鵑。
新北地方法院法官許博然、許珮育、王婉如、劉思吟。
桃園地方法院法官曾名阜。
苗栗地方法院法官王瀅婷。
台中地方法院法官施懷閔。
彰化地方法院法官蔡牧容（調派臺灣臺北地方法院辦理審判事務）。
嘉義地方法院法官葉南君、簡仲頤、羅紫庭。
高雄地方法院法官黃鳳岐。
橋頭地方法院法官周佑倫、朱政坤。
花蓮地方法院法官李可文。
二、試署法官：
桃園地方法院法官徐雍甯。
三、獲取專業證書
桃園地方法院試署法官何宗霖勞工類型專業法官證明書。
台中地方法院法官楊珮瑛民事醫療類型專業法官證明書。
雲林地方法院候補法官廖奕淳民事智慧財產、刑事智慧財產類型專業法官證明書。
桃園地方法院法官林文慧家事類型專業法官證明書。
苗栗地方法院調台北地方法院辦事法官陳賢德、台中地方法院調臺灣台北地方法院辦事法官張婷妮、士林地方法院法官林宜靜等3人行政訴訟類型專業法官證明書。
桃園地方法院候補法官林其玄稅務及行政訴訟類型專業法官證明書。
新北地方法院候補法官張惠閔民事營造工程類型專業法官證明書。
四、獲取獎章
高等法院高雄分院前法官翁慶珍一等司法獎章。
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