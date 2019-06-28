金門「國民參審模擬法庭」 「雙宋婚變」也呈堂佐證

2019-06-28 23:36

〔記者吳正庭／金門報導〕福建金門地方法院今天持續試辦「國民參審模擬法庭」，模擬的案件是男性嫌犯持刀殺害疑另結新歡的同居人，雖僅是模擬法庭，但從被告到法警都很投入，法庭氣氛肅穆；特別的是，公訴檢察官也能「與時俱進」，將時下熱門的韓星宋仲基、宋慧喬「雙宋婚變」及台灣藝人「翔忻戀」話題導入辯論案例，猶如天外飛來一筆的巧作，令現場一陣莞爾，也沖淡不少肅殺之氣。

這樁「張真帥殺人案」，指「張真帥」質疑同居人「郝美麗」有外遇發生口角，張憤而到廚房拿出水果刀架住郝的左頸部，因郝極力掙扎，造成郝大出血形成低容積性休克，當場死亡；自稱有憂鬱症的張男，立刻向警方報案殺害同居人。

金門地方法院試辦「國民參與刑事審判模擬法庭」，事前從各鄉、鎮公所推薦備選國民法官60人名單，透過篩選及27日選任程序，抽選出國民法官6人、備位國民法官2人，與3位職業法官組成合議庭共同審理，並由金門高分院院長洪曉能、福建高檢署金門分署檢察長林邦樑、交大教授金孟華、律師鄭嘉欣擔任評論員，金門地方法院院長林春長全程坐鎮觀看。

今天是開庭第2天，檢、辯雙方當庭進行攻防，「男主角」張嫌答詢語氣時而激昂時而低語，不時用國、台語交錯回應審判長、國民法官詢問，現場還以尺代刀，模擬行凶情境，「演出逼真」；公訴檢察官席時英起立侃侃而言，從張嫌行凶時血中酒精濃度是否影響神智，談及男女感情觀，甚至剛出爐的「雙宋婚變」和日前的「翔忻戀」話題都導入辯論，並述及男藝人阿翔的妻子Grace「換我…為你撐傘」金句，輔以照片圖檔，令現場眼睛一亮。

席時英說，以時事議題為例，是想說明在處理男女關係的過程，如能多1分思考就多1種選擇，例如「分開」或是「原諒」，或者能有比較好的結局，不必走上極端的下場。檢方1段發燒的時事比喻，讓現場輕鬆一下，辯方律師反應也很快，當下指「離婚、外遇」和被告的狀況不同，即時回應增加不少擬真感。

金門地方法院院長林春長說，辦理國民參審模擬法庭活動，藉由國民法官的參與，法庭活動之實際運作情況，對案情之評論，觀察職業法官與平民法官就爭執點之採證、評判等看法的差異性，蒐集各界不同的意見，以便了解優缺點，一旦新制上路，可即時提供改善參考，讓制度臻於完善。

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