李鴻源誇韓國瑜治水90分 高閔琳：真這樣還會被罷免嗎？

李鴻源給韓國瑜治水打九十分，高閔琳質疑若真有九十、還會被提罷免嗎？（記者王榮祥翻攝）

2020-03-16 19:31:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕前內政部長李鴻源今受邀參加高雄市治水建言座談會，會後大讚高雄治水改善很多、給90分；民進黨高市議員高閔琳質疑，若真有90、現在還會被罷免嗎？奉勸李鴻源、韓國瑜「話別說太滿太快」。

高雄市長韓國瑜今召開高雄治水建言座談會，邀請前內政部長李鴻源等專家學者與會，李鴻源會後指出，高市府在這麼短時間內，可以把問題釐得這麼清楚，像箱涵的去年修復目標是236處，目前還剩下10處，達成率高達95%以上，以他們人力跟能力做到今天這樣子，相信90分沒問題。

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高閔琳指出，仔細一看發現，李鴻源指的是雨水下水道修補工程執行進度，但大家都知道，做好雨水下水道表面修補工程，不代表就能治水；就像在傷口表面貼貼ＯＫ繃，並不代表大家都很會治病。

高閔琳表示，檢視過去一年，高雄颱風來襲次數少、也未造成嚴重災情，比較嚴重的僅有七一九豪大雨，然而當時卻發生岡山溺斃事件、永安和本洲工業區聯外道路淹水，高雄市區也有三民區十全滯洪池水閘門根本沒打開等，明顯就是「韓」謀不臧。

前朝蓋好的滯洪池和水利設施到了韓手上，竟然沒辦法正常運作，這些在在都證明韓國瑜市府團隊連基本的災防作業和準備都沒做好，遑論治水。

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