韓國瑜要蓋香港村 高閔琳酸「黃鼠狼給雞拜年」

高市議員高閔琳質疑市長韓國瑜將動用住宅基金蓋香港村。（取自高閔琳臉書）

2020-03-14 14:41:04

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市長韓國瑜近期又因「香港村」計劃，以及反罵網友「集中營說」是神經病等惹議，高雄市議員高閔琳則質疑這是「黃鼠狼給雞拜年？」「蓋香港村將挪用住宅基金？」，並指香港歌手鄧紫琪沒來之前，別扯要蓋香港村。

韓國瑜的香港村計畫，認為是為了高雄的經濟發展、產業開發的願景提出雙向互動良善且具有前瞻性的作法，但高閔琳今在臉書上提出質疑，指韓國瑜曾進入中聯辦會晤香港特首林鄭月娥，而且畢恭畢敬的樣子，和先前在市議會備詢時坐沒坐像、態度囂張傲慢形成極為強烈的對比。

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高閔琳再指出，姑且不談港人移民的資格條件和門檻，詳閱世界各國的移民史，時間久了自然會發展出群居效應，但「由政府來蓋香港村」本身卻是一種高度封建，且有限制集中居住和隔離政策意味的荒謬政策。她認為對待國際移民，應採鼓勵引導與協助的方式，幫助新移民融入台灣社會、適應本地生活，集中居住未必利於管理，更不利於融入台灣生活。

針對高雄市政府新聞局長鄭照新指出，蓋香港村未來將挪用住宅基金，高閔琳認為，根據《高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例》住宅基金用途有相關限制，其中，最重要的乃用於興辦社會住宅，高雄新草衙和楠梓右沖2個社會住宅案，在韓國瑜上任後沒有下文，三民區中都社會住宅進度值得觀察，該照顧高雄市民、給高雄在地和北漂青年的社會住宅還沒蓋完，現在竟然冒出要挪用住宅基金來蓋「香港村」？

高閔琳也酸韓市府的政策中，鄧紫棋還沒來，賽車賽馬、摩天輪沒半點眉目之前，奉勸韓國瑜不要本末倒置，還扯要蓋什麼香港村了！把照顧高雄市民為優先、將既有的預算資源投資高雄、把高雄市政做好，環境好了，別說香港移民、歐美東南亞全世界，都會擠破頭想搬來高雄。

對於外界質疑香港村計畫挪用住宅基金一事，高市府嚴正駁斥，指目前正多方評估財源方向，包括平均地權基金、都更基金及開發基金等，其中住宅基金資產尚屬豐裕，足以容納計畫需求，且為住宅政策主管機關，配合政策目的執行，完全切合「高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例」之規範。

高市府說明，若以住宅基金做短期評估，方案為採單純的標售或土地公開招標設定地上權，房屋無設限對象，由開發商興建、招攬行銷香港人士，市府有售地價款或權利金，無須支出經費，符合住宅基金基金自治條例規定。若採長期方案，市府自行興建或委託建商興建之方式（包括帶公共政策目的的標售或土地公開招標設定地上權，開發後房屋限制只賣香港人），在經費支用上，切合基金設立政策目的，符合「高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例」之規定。

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