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促轉會鎖定4千筆「總裁批簽」 限國民黨下週交數位檔

行政院促轉會審定政黨持有政治檔案，第二波審定作業鎖定國民黨4千多筆「總裁批簽」檔案。（記者陳鈺馥攝）

行政院促轉會審定政黨持有政治檔案，第二波審定作業鎖定國民黨4千多筆「總裁批簽」檔案。（記者陳鈺馥攝）

2019-11-09 10:05:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會審定政黨持有政治檔案，第二波審定作業鎖定國民黨4千多筆「總裁批簽」檔案。據了解，該批與蔣介石相關珍貴黨史檔案，有助還原以黨領政歷史，促轉會已發文要求國民黨下週前提供完整數位電子檔，未來完成審定後將收歸國有。

據悉，促轉會不管向國民黨要求提供多少數量檔案，國民黨總以沒人、沒錢回覆，有鑑於向國民黨要50筆檔案或更多筆檔案，國民黨使用理由都一樣，促轉會本次直接請國民黨提供4千筆數位檔案。

促轉會發言人葉虹靈表示，促轉會於10月已發文給國民黨先請提供約50筆「總裁批簽」檔案內容，國民總以沒人、沒錢回覆，不過最後已經提供。因國民黨已將「總裁批簽」檔案製成數位化目錄，所以請國民黨下週以前全部提供。

葉虹靈指出，「總裁批簽」檔案是民國39年至64年期間檔案，內容涉及黨務、政務等，當年是以黨領政威權統治時期，檔案有助於還原過去歷史。

葉提及，待收到4千筆數位檔案後，將擇期送委員會議審定，第二波審定政治檔案數量一定會比第一波多，至於審定時間須等收到數位檔案再決定。

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