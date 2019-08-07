黨史館實體史料暫停調閱 促轉會：承認「黨國一體」是很好的反思

2019-08-07 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨日發出「國史館實體史料暫停調閱公告」，自5日起該黨實體史料將無限期暫停調閱。對此，促進轉型正義委員會今日下午於臉書回應，「政治檔案是還原真相的基礎，請國民黨盡速移歸檔案」。

國民黨文傳會代理主委程美華昨表示，促轉會想要移交228相關檔案資料，但因早年「黨國一體」，雖相關檔案列入目錄清單，實際上有許多實體資料可能早就移撥到國家檔案局，過去曾發文請促轉會至檔案局查詢。

對此，促轉會在臉書發文指出，「國民黨黨史館承認『黨國一體』，是國民黨首度正式權威歷史的重要一步」，對此抱持正面態度看待，而對於威權時期黨國體制的正確理解，是推動轉型正義的基礎，將會持續還原歷史真相，推動社會思考。

促轉會在文中提及，恐怕程代理主委有所誤解，經過促轉會清查，國民黨從未發公文請促轉會向國家檔案局查詢黨史資料。促轉會說，目前審定的黨史檔案，全為國民黨向本會通報的內容，因此國民黨理應對檔案有完整掌握。

促轉會發現，其中的省黨部二二八檔案不但不在黨史館目錄內，也並未移至檔案局，此類隱藏未公開的黨史資料，唯有成為國家檔案，才能提供外界更多應用。

促轉會認為，國民黨向台北高等行政法院聲請停止執行，其中一項理由是「為保存系爭政治檔案原件，數十年來耗費極大心力、投注大量資金以建置適合保存紙質文物之環境」，如今卻改稱「許多實體資料可能早就移撥到國家檔案局」，顯有矛盾。

促轉會說，如今黨史館限制黨史閱覽，與該黨宣稱檔案開放的初衷背道而馳，是本會與社會大眾不樂見的。促轉會提到，因著眼於檔案管理局在典藏檔案上不僅達國際標準，亦設置國家檔案閱覽中心，提供便利的檔案應用服務。

促轉會於文末呼籲，國民黨應儘速將經促轉會審定的政治檔案移歸檔案局，除了減輕行政負擔，更能進一步促成檔案開放，實現雙贏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法