法院駁回國民黨 促轉會要求速移交33筆檔案

2019-07-26 17:14

〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會今年5月針對國民黨所通報的檔案清冊，決議審定其中33筆為政治檔案要求30日內移歸為國家檔案，國民黨不服，向台北高等行政法院聲請停止執行，法院7月24日駁回國民黨的聲請，促轉會今天強調，相關檔案均涉及二二八事件、動員戡亂體制及戒嚴體制，符合政治檔案定義，對於還原歷史真相有所助益，呼籲國民黨應儘速配合將33筆政治檔案移歸檔案管理局保管。

促轉會表示，法院在駁回裁定中，指出相關檔案未來是納入檔案法管理使用，事涉公益，況且，檔案管理局在檔案的保管、典藏與應用的標準、技術、設施、環境均達國際檔案管理作業水準，已累積豐富的檔案移轉作業實務經驗，並不會如國民黨所主張，可能會對這些檔案造成毀損、滅失等「難以回復損害」的情形，因此，國民黨聲請停止執行於法不符。

促轉會今天下午發布新聞稿表示，國民黨所提復查申請案，本會已於7月24日第29次委員會決議。此外，除第一階段33筆檔案，其餘國民黨所通報之政治檔案清冊，將持續辦理審定作業。

促轉會表示，政治檔案是還原歷史真相的基礎，更是轉型正義的關鍵工程，本會持續戮力推動相關任務，也期待國民黨能積極協力，配合國家檔案移轉，以助歷史真相早日浮現。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法