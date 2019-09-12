轉型正義版「小精靈」躲特務 促轉會推「想家」線上遊戲

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會為呈現一年來協調加速移轉政治檔案的階段性成果，在梳理調查局等機關部分監控檔案後，以情治機關針對外省族群接觸中國大陸親人的偵防資料為主軸，以經典遊戲「小精靈」為設計概念，在中秋節前夕推出一款線上互動遊戲「想家」，讓民眾透過玩遊戲方式，體驗當年外省人如何躲避國民黨特務、爬耙子的監控，進一步了解台灣歷史及轉型正義。
促轉會去年成立後，以國發會檔案局啟動的「第六波政治檔案徵集」為基礎，積極與各機關協商，加速政治檔案移轉與解密，並同步進行檔案研究，適度向社會揭露監控類檔案樣態。
促轉會指出，不同於今年五月底以1980年代校園監控為主的訪談影片及劇情短片，「想家」是以身分族群為監控對象的互動遊戲。並根據檔案內容設計出4個遊戲角色，有的故事從不同檔案中融裁，其中「修女」是真人故事。
促轉會在解密檔案中發現，戰後來台的擔任修女的「她」，在各地教會從事助產育嬰的工作，因為想聯繫留在中國大陸的親人，寫信給美國相關人士轉交，正是這些書信使她落入監控密網，毫不知情的修女因思鄉情切，趁著前往香港參加職業訓練機會潛返探親，回台後卻被限制出境，遭到情治機關約談。
促轉會表示，本款互動遊戲以小精靈遊戲為基礎設計概念，即是將被監控的忐忑與躲藏感融入其中。遊戲裡使「監控者」加速的設計，源自於當時政府對人民的郵電監控管制；使「被監控者」加速的設計，則表示接受黨政機關「輔導」、使通信肩負「對匪心戰」的任務，讓玩家暫時免於情治機關的騷擾。
促轉會表示，事實上，當時政府的監控對象不分族群省籍，但為凸顯監控類檔案的不同樣態、揭露監控體制運作的多元面貌，因此本互動遊戲鎖定於外省族群的偵防資料，期許透過深入淺出方式，使民眾對無處不在的監控有所認識。
促轉會更從解密檔案得知，在昔日情治機關眼中，戰後初期來台的移民因為與所謂的「匪區」聯繫可能性較大，遭受的監控強度超乎過往想像。尤其當政府鼓勵民眾檢舉、互相監視，也造成街坊鄰居、親朋好友輕易地以各種私人理由成為告密者，更嚴重破壞社會中的信任關係。
同時，在戒嚴的法律框架下，政府為了鞏固政權，對市井小民施以不成比例的監控與管制，因此沒有特殊管道可循的一般外省人，都有可能在通信或接濟親友時，遭到情治機關百般阻擾。
促轉會提及，在第六波檔案徵集中，關於外省族群的偵防案卷數量極為驚人。透過遊戲的參與，期望能以近用性高的方式，讓社會大眾更能對戒嚴時期的監控感同身受。
促轉會說明，遊戲設計靈感來自於政治檔案，而政治檔案是揭露過去威權時期政府濫權、還原歷史真相的基礎。未來將持續加速政治檔案徵集，並促進開放應用，藉此探索台灣不同群體，因為歷史處境的差異，所受的各種人權侵害，以期跨出台灣轉型正義重要一步。
-
促轉會今日推出轉型正義線上互動遊戲「想家」，根據檔案內容設計出修女、老榮民、退休老師、基層公務員4個遊戲角色，其中「修女」是真人故事。（記者陳鈺馥翻攝）
-
行政院促轉會以情治機關針對外省族群接觸中國大陸親人的偵防資料為主軸，在中秋節前夕推出一款線上互動遊戲「想家」，要讓民眾體驗如何躲過情治特務的監控。（記者陳鈺馥翻攝）