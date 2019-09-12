轉型正義版「小精靈」躲特務 促轉會推「想家」線上遊戲

2019-09-12 11:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會為呈現一年來協調加速移轉政治檔案的階段性成果，在梳理調查局等機關部分監控檔案後，以情治機關針對外省族群接觸中國大陸親人的偵防資料為主軸，以經典遊戲「小精靈」為設計概念，在中秋節前夕推出一款線上互動遊戲「想家」，讓民眾透過玩遊戲方式，體驗當年外省人如何躲避國民黨特務、爬耙子的監控，進一步了解台灣歷史及轉型正義。

促轉會去年成立後，以國發會檔案局啟動的「第六波政治檔案徵集」為基礎，積極與各機關協商，加速政治檔案移轉與解密，並同步進行檔案研究，適度向社會揭露監控類檔案樣態。

促轉會指出，不同於今年五月底以1980年代校園監控為主的訪談影片及劇情短片，「想家」是以身分族群為監控對象的互動遊戲。並根據檔案內容設計出4個遊戲角色，有的故事從不同檔案中融裁，其中「修女」是真人故事。

促轉會在解密檔案中發現，戰後來台的擔任修女的「她」，在各地教會從事助產育嬰的工作，因為想聯繫留在中國大陸的親人，寫信給美國相關人士轉交，正是這些書信使她落入監控密網，毫不知情的修女因思鄉情切，趁著前往香港參加職業訓練機會潛返探親，回台後卻被限制出境，遭到情治機關約談。

促轉會表示，本款互動遊戲以小精靈遊戲為基礎設計概念，即是將被監控的忐忑與躲藏感融入其中。遊戲裡使「監控者」加速的設計，源自於當時政府對人民的郵電監控管制；使「被監控者」加速的設計，則表示接受黨政機關「輔導」、使通信肩負「對匪心戰」的任務，讓玩家暫時免於情治機關的騷擾。

促轉會表示，事實上，當時政府的監控對象不分族群省籍，但為凸顯監控類檔案的不同樣態、揭露監控體制運作的多元面貌，因此本互動遊戲鎖定於外省族群的偵防資料，期許透過深入淺出方式，使民眾對無處不在的監控有所認識。

促轉會更從解密檔案得知，在昔日情治機關眼中，戰後初期來台的移民因為與所謂的「匪區」聯繫可能性較大，遭受的監控強度超乎過往想像。尤其當政府鼓勵民眾檢舉、互相監視，也造成街坊鄰居、親朋好友輕易地以各種私人理由成為告密者，更嚴重破壞社會中的信任關係。

同時，在戒嚴的法律框架下，政府為了鞏固政權，對市井小民施以不成比例的監控與管制，因此沒有特殊管道可循的一般外省人，都有可能在通信或接濟親友時，遭到情治機關百般阻擾。

促轉會提及，在第六波檔案徵集中，關於外省族群的偵防案卷數量極為驚人。透過遊戲的參與，期望能以近用性高的方式，讓社會大眾更能對戒嚴時期的監控感同身受。

促轉會說明，遊戲設計靈感來自於政治檔案，而政治檔案是揭露過去威權時期政府濫權、還原歷史真相的基礎。未來將持續加速政治檔案徵集，並促進開放應用，藉此探索台灣不同群體，因為歷史處境的差異，所受的各種人權侵害，以期跨出台灣轉型正義重要一步。

促轉會「想家」遊戲網址

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