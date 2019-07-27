促轉會解密 美麗島事件等政治檔案調查將有突破

2019-07-27 10:26

〔記者李欣芳／台北報導〕國安局先前以「永久保密」為由，拒絕提供促轉會有關林宅血案、陳文成案與美麗島事件等相關政治檔案，遭到外界強力批評，不過，在總統府指示檢討後，促轉會近期已獲准到國安局閱覽相關檔案，促轉會表示，近期也已陸續至國安局閱覽被列為永久保密的林宅血案、陳文成案與美麗島事件等相關檔案，促轉會並預告，對於過去歷次政府調查中，比較沒有著墨的監控體制，未來可以有所突破。

促轉會昨深夜在臉書表示，為了還原歷史真相，促轉會成立一年來，積極協調機關檔案加速移轉政治檔案與解降密，過程中或有阻礙困難，我們從不放棄，在總統府、行政院、立法院協力之下，加上民間各界對轉型正義的關心，進度終能持續向前。

促轉會說， 首先是「政治檔案條例」於本週由總統公布施行，政治檔案的徵集與移轉、檔案解降密的速度、個人權益的保障等，未來都會更加完善；此外，促轉會近期也已陸續至國安局閱覽被列為永久保密的林宅血案、陳文成案與美麗島事件等相關檔案，對於過去歷次政府調查中，比較沒有著墨的監控體制，未來可以有所突破。

促轉會表示， 接下來，促轉會除了將到國安局閱覽相關檔案外，也在國安局的協助之下，攜回部分檔案的複製件可進一步研究。針對這些檔案的解降密，促轉會則協助與各相關政府部門溝通，加速解密速度，目前也陸續收到各機關的正面回應。未來促轉會將持續與國安局在內的各機關溝通，持續清查相關檔案與檢討保密，將這些檔案公諸社會、真相還給人民。

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