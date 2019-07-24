「政治檔案條例」公布施行 毀壞檔案最重判5年

2019-07-24 20:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為促進轉型正義，總統府今天正式公布「政治檔案條例」即日起施行。據條例規定，政府機關應於施行日起，6個月內完成政治檔案清查，並編製目錄依規定程序報送檔案局。

據了解，政府機關清查單位內部的政治檔案，須在明年1月24日前完成。必要時得予延長，延長期間不得逾6個月。

促轉會委員表示，「政治檔案條例」正式施行，有助於政治檔案公開、還原歷史真相，該條例規定，保密逾30年仍列機密，除原移轉機關敘明有保密義務的法律依據外，一律視為解除機密。

此外，政黨、附隨組織及黨營機構持有政治檔案，經促轉會審定為國家檔案者，應於指定期限內移轉至檔案局；若拒絕移歸為國家檔案者，可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

據悉，促轉會日前已審定國民黨所持有33筆二二八事件政治檔案，必須移轉國有。事後國民黨不服申請複查，促轉會預計在8月初完成複查。

在附隨組織方面，黨產會已認定婦聯會、救國團、中影公司、中央投資公司、欣裕台公司、民族基金會、民權基金會、國家發展基金會等8大附隨組織。

「政治檔案條例」亦規定， 政府機關、政黨、附隨組織，或黨營機構對所保管之政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑，前項未遂犯罰之。

法界人士指出，銷毀政治檔案相關罰則，2017年制定的「促進轉型正義條例」就有規定，也在「政治檔案條例」入法規範，立法院立了這麼好的法律，結果台北地檢署偵辦銷毀婦聯會政治檔案一案，至今仍在擺爛。

法界人士質疑，婦聯會是政治團體，涉犯銷毀政治檔案的前婦聯會主委辜嚴倬雲等3人，前年被黨產會移送北檢告發，北檢一年多來無進度下文，對於被告辜嚴倬雲也不發布通緝，檢察官到底有無在辦案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法