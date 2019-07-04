政治懸案解密露曙光！ 「政治檔案條例」立院三讀通過

2019-07-04 17:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院臨時會今三讀通過「政治檔案條例」，為協助還原威權時期歷史真相、落實轉型正義，條文明定政府應在此法施行後6個月內完成政治檔案清查，若拒絕移交審定的政治檔案，最重將可處500萬元罰鍰，若是毀棄、損壞或隱匿政治檔案，更可處5年以下徒刑。

三讀條文規定，「政治檔案條例」之主管機關為國家發展委員會，立法目的在於建立符合轉型正義精神、兼顧檔案當事人隱私的政治檔案開放應用制度，並推動關於威權體制、國家總動員、戒嚴、動員戡亂時期以及二二八事件的歷史研究與公民轉型正義教育，公開真相並促成社會和解，辦理政治檔案的徵集、整理、保存、開放應用、研究及教育。

至於何謂「政治檔案」，條文中將其定義為「由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，從1945年8月15日起到1992年11月6日止，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關的檔案、紀錄或文件」，且即使是已裁撤機關的檔案也適用。

三讀條文規定，政府機關應在條例施行日起6個月內完成檔案清查，必要時得予延長，但延長期間不得逾6個月，其保有之檔案被檔案局審定為政治檔案後，就要在指定期限內移轉為國家檔案。在政黨、附隨組織及黨營機構部分，所持政治檔案若經促轉會審定為國家檔案，也應移轉檔案局。

條文中也規定，政府機關將政治檔案移轉為國家檔案前，應辦理機密檔案解、降密檢討，最晚必須在完成清查後6個月內完成檢討，且若是保密逾30年且無法律依據者，就應予解密。

三讀條文還明定，檔案當事人得申請與其本人所涉案件的政治檔案，若有平復司法不法、賠償、補償或避免人格權受侵害等急迫情事，申請人還得以書面敘明理由，請求優先處理。

為防止有人不願配合移交檔案，「政治檔案條例」中也定有罰則，條文明定政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將審定的政治檔案移歸為國家檔案者，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰；若對所保管的政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿方式或令其不堪用，處5年以下有期徒刑，未遂犯罰之。

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