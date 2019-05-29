藍委控政治追殺 「政治檔案條例」保留送協商

2019-05-29 22:15

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今併案審查「政治檔案條例草案」，國民黨立委沈智慧維持一貫立場，認為執政黨立法追殺國民黨，要求條文全數保留；時代力量立委林昶佐批評，立法是因人民追求真相遇到困難，不是為了要追殺誰；不過，沈智慧仍堅守黨團立場；最後召委、民進黨立委段宜康裁示，全案保留送黨團協商。

根據國家發展委員會報告，為使「促進轉型正義條例」中關鍵的調查工作得以順利進行，及因應促轉條例規定政治檔案的徵集、彙整、保存開放應用、研究及教育等，特制定本法；而為了廣納政治檔案，其適用範圍不以政府機關檔案為限，包含政黨、附隨組織及黨營機構所保管的政治檔案。

司委會今併案審查行政院所提「政治檔案條例草案」等4版本，邀請國發會檔案管理局長林秋燕等官員列席；在逐條討論時，沈智慧說，支持林宅血案、陳文成案應調查清楚，但包括前總統陳水扁的國務機要費、319槍擊案等，也應公諸於世，本法限定時期為1945年至1992年，針對國民黨，為此表達抗議。

林昶佐強調，今天在審「政治檔案條例草案」，不是為了哪個政黨、不是為了追殺誰，更不是為了怎樣的政治利益，而是要處理在戒嚴、白色恐怖時期，那些被關、被殺的人，需要被公開、知道的真相。

林昶佐說，政治檔案設定在獨裁威權時期，是系統性的，過往人民在追查這些資料長期遇到一些問題，包括散落在不同處，不同機關有不一樣的解密方式等，有些則涉及個人隱私跟公眾利益間的衝突，人民想知道真相都遇到很多困難，為了解決人民在徵集、解密到開放應用等問題，建立一致標準，才有本次立法。

林昶佐強調，沈委員認為若針對特定命案，或特定貪腐事件，現在社會大眾在尋找這些資料時，也遇到一樣的困難，國民黨可以提出「貪腐檔案條例」，將相關困難一次解決，但這與今天審查的「政治檔案條例草案」是兩回事。對此，沈智慧並未回應，仍強調堅守黨團所賦予的任務，要求全數條文保留。

由於在場立委與官員討論後，沈智慧均發言要求保留條文，最後會議主席段宜康裁示，全案保留送黨團協商。

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