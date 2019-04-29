修法期限剩不到1個月！ 同婚專法5/2中午協商

2019-04-29 16:55

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院版同婚專法「司法院釋字748號解釋施行法」，3月初已在立法院逕付二讀，需在5月24日前完成修法，但在為期1個月的冷凍期內未有任何協商；對此，立院司法及法制委員會召委、民進黨立委周春米表示，該案將與幸福盟等團體提出的「公投第12案施行法」草案，併案於5月2日中午一起協商。

2017年5月24日，司法院大法官做出釋字第748號解釋，認為現行「民法」未保障同性二人永久結合關係，與「憲法」保障的婚姻自由與平等權相違背，要求立法院2年內完成立法或修法。不過，去年大選中，由幸福盟提出的公投案過關，依照公投結果，政府應於3個月內研擬相關法律送立法院。

「司法院釋字第748號解釋施行法」草案於3月5日在立法院會中逕付二讀；至於由幸福盟等團體則提出「公投第12案施行法」草案，則由國民黨立委賴士葆代為提案，並排入3月15日的立法院會報告事項中，最後決議也將草案逕付二讀，並與政院版同婚專法草案併案協商。

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