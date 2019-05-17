7藍委倒戈贊成同婚 他爆：藍營實力派政治人物問過我...

2019-05-17 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（17）日表決通過同婚專法，國民黨共7名立委倒戈投下同意票，三讀後正式確定同性2人可辦理登記結婚；輔大教授周偉航在臉書爆料，「有國民黨實力派政治人物問過我，同婚投票這議題他們碰了有沒有分？」

周偉航在透過臉書粉絲專頁「特急件小周的人渣文本」寫道，「有國民黨實力派政治人物問過我，同婚投票這議題他們碰了有沒有分？」，自己告訴所有提出問題的國民黨人士：「碰這沒分，你就裝沒看到就好」，因為此案原則上會通過，就算沒通過，也將適用於民法，想結婚的人都可以結婚，社會在短時間內得以恢復正常運作。

周偉航指出，「沒人會覺得這還是一個議題。這不涉及錢，所以沒有翻的熱血」，只有基督狂熱份子會鬧，但就算這樣他們的票本來就是藍營的，國民黨人士聽自己一說，都覺得有道理，所以直到表決前都沒有對同婚議題表態，周認為，從這些人的表現來看，都是能接受自己的說法。

周偉航強調，「注意看，就只有賴士葆、沈智慧這種血統不純的國民黨人鬧得很開心」，基層百姓對同志的厭惡都是有心人士炒作出來的，大部份台灣人對於與錢無關的事情，不會有真仇真恨，「真那麼在意家庭，為什麼一堆公開養小三玩女人的還是照樣選上。」

臉書粉絲專頁「特急件小周的人渣文本」全文

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