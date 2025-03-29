強震太恐怖！曼谷豪宅「天空步道」斷裂墜落 驚悚影片曝光

泰國通羅區一處豪宅不僅劇烈晃動，連接建築物的天空步道更直接斷裂，碎片危險地直接落下，畫面相當恐怖。（擷取自推特Massimo）

2025/03/29 15:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸昨（28）日下午發生規模7.7的強震，對鄰國泰國也造成嚴重傷害。泰國通羅區一處豪宅不僅劇烈晃動，連接建築物的天空步道更直接斷裂，碎片危險地直接落下，畫面相當恐怖。

綜合外媒報導，通羅區高級豪宅「Park Origin Thonglor」共有三棟大樓，分別為39層、53層和59層。在地震發生時，大樓出現劇烈搖晃，導致連接大樓的天空步道產生斷裂，大量的碎片從天空落下，狀況十分危險。

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「Park Origin Thonglor」執行長表示，公司目前正在評估建築物以及天空步道的節更完整性。

該住宅有居民表示，儘管管理人員告訴他們目前一切正常，但他很害怕回到自己的房子裡。他並表示，這次地震實在太強烈，他從未經歷這樣的事情。

在大地震後，泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）建議民眾可以返回室內。她保證，目前已經發生過12次餘震，不會構成重大安全問題。現在主要是疏散住在結構有問題的高層建築民眾。

The stunning oscillation of the skyscrapers at Park Origin Thonglor complex in Bangkok, during today's earthquake with its epicenter in Myanmar.pic.twitter.com/4GrjoqQokO — Massimo （@Rainmaker1973） March 28, 2025

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