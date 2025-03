強震太恐怖！曼谷豪宅「天空步道」斷裂墜落 驚悚影片曝光

2025/03/29 15:06

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸昨(28)日下午發生規模7.7的強震,對鄰國泰國也造成嚴重傷害。泰國通羅區一處豪宅不僅劇烈晃動,連接建築物的天空步道更直接斷裂,碎片危險地直接落下,畫面相當恐怖。

綜合外媒報導,通羅區高級豪宅「Park Origin Thonglor」共有三棟大樓,分別為39層、53層和59層。在地震發生時,大樓出現劇烈搖晃,導致連接大樓的天空步道產生斷裂,大量的碎片從天空落下,狀況十分危險。

「Park Origin Thonglor」執行長表示,公司目前正在評估建築物以及天空步道的節更完整性。

該住宅有居民表示,儘管管理人員告訴他們目前一切正常,但他很害怕回到自己的房子裡。他並表示,這次地震實在太強烈,他從未經歷這樣的事情。

在大地震後,泰國總理貝東塔(Paetongtarn Shinawatra)建議民眾可以返回室內。她保證,目前已經發生過12次餘震,不會構成重大安全問題。現在主要是疏散住在結構有問題的高層建築民眾。

