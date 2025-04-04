川普揮關稅大刀！謝金河預測3改變 「中國衝擊比台灣大很多」

川普宣布「對等關稅」政策，引發國際關注。（法新社）

2025/04/04 00:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美東時間2日下午（台灣時間3日凌晨），美國總統川普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」政策，對全球180多個國家課徵至少10%的基準關稅，並對數十個與美國貿易逆差大的國家徵收更高關稅，引發熱議。對此，財信傳媒董事長謝金河曝未來可能有的「3個改變」，並說，川普把中國洗產地的大門都封閉，工廠搬到哪裡都逃不掉關稅，中國的挑戰比台灣大很多！

謝金河3日晚間在臉書發文，「今天全台灣都陷入32%關稅的憂慮中，不管在什麼地方，很多人都在談論32%，大家對未來，對於股市的可能下跌，都憂心忡忡！而這也可能是廿一世紀的重大改變！川普揮出這一記重拳，有他計算的公式……我來跟大家分享一下未來的一些可能改變！」

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他接著說：「首先是世界貿易組織（WTO）架構的精神幾乎瓦解！WTO也是中國崛起的一把利器，中國挾世界愈來愈平的關稅，躍身成為世界工廠，並創造人類史上最大的經濟躍進，現在川普徹底改變這個遊戲規則，WTO架構可能下架。」

「二是中國進一步主導的區域關稅優惠組織，從RCEP到TPP，後來又有日本主導的CPTPP，但不能管什麼樣的組合，只要有中國，台灣一定被排除在外。過去幾十年，台灣備受中國打壓，產業只能出走，或者專攻中間材料，這也是台灣誕生很多隱形冠軍的由來。這次川普揮大刀，也讓這些組織形同虛設！過去很多學者經常警告台灣若不加入RCEP，台灣經濟一定會滅亡，現在看起來是多慮了！還有ECFA，很多政治人物喜歡拿來嚇台灣，現在已經沒有什麼功能。」

「三，川普選在這個時候出手，正好對台灣最不利，2024年是AI大浪來襲，台灣的半導體及資通訊產業出口到美國大躍升，去年對美國出口1163億美元，順差739億美元，這次會得出32%，是從這裡來的。很多人都說，台灣政府怎麼沒有去溝通？其實誰也使不上力！川普有自己的一套算法，他沒有把一個國家的經濟強弱考慮進去！例如，這次地震，慘遭重傷害的緬甸44%，泰國36%，而印尼和台灣一樣是32%。」

最後謝金河直言，「可見川普並沒有考量這個國家的經濟體質，先用一個公式一刀砍下去，接下來可能要看這些國家來談判！用另一個角度看，川普也把中國洗產地的大門都封閉，過去台商全球布局是贏家，現在越南，泰國，印尼，寮國，柬埔寨都是高關稅國家，工廠搬到哪裡都逃不掉關稅。川普揮大棒，全球震撼，沒有一個國家逃得掉，這是我們從來沒有見過的大時代！台灣也要好好思考對策，政治人物不必見縫插針，中國的挑戰比台灣大很多！」

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