同婚專法今協商 挺同反同各表訴求

2019-05-09

〔記者彭琬馨、楊綿傑／綜合報導〕立法院今將協商同婚專法草案，挺同、反同團體昨各自在立院周邊造勢。反同婚團體召集民眾上街，呼籲政府落實公投結果「婚姻一男一女」，挺同婚方則由同志家庭現身說法，呼籲「立委叔叔阿姨，請不要拆散我們的家」，訴求通過政院版本，落實同婚合法，雙方仍無交集。

立法院長蘇嘉全今召集朝野協商同婚專法草案，目前在立法院共有三個版本，第一是行政院提出、部分條文準用民法婚姻的「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」；第二是由國民黨立委賴士葆、沈智慧提出以「同性家屬」取代婚姻關係的「公投第十二案施行法草案」；第三是王雪紅家族遊說民進黨立委林岱樺提出的「司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法草案」。

反同團體下一代幸福聯盟、南部長老教會等組織，在立法院外濟南路上發起活動，參與群眾均穿白衣，並手舉「立委下台」、「小英下台」標語。幸福盟表示，七百六十五萬公投同意票已經做出決定，就算是總統跟立委，都不能更改人民的公投結果。

挺同團體台灣同志家庭權益促進會則在立院正門口召開記者會，強調不願製造社會對立，也無意與反同團體產生衝突，盼社會對同志家庭多一些善意，找來四十個同志家庭現身說法，向立法院喊話「請不要拆散我們的家」。

同志父母愛心協會召集人郭媽媽說，呼籲所有同志爸媽「勇敢走在孩子前面」，主動站出來和家裡親戚出櫃，讓孩子能大方出櫃、勇敢結婚。

台灣同志家庭權益促進會強調，雖然行政院版本對同志團體來說仍有許多缺漏之處，但為了不再激起社會對立，同志團體願意妥協，已退無可退，呼籲立委們給同志團體一些空間。

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