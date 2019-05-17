林昶佐「點名怒轟」在座3藍委 網讚：帥翻天！

2019-05-17 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」在今日三讀通過。在立法院院會表決前，時代力量立委林昶佐發言時直接點名怒轟在座的國民黨立委賴士葆、費鴻泰、沈智慧3人「跟著外面扭曲、惡毒、抹黑、錯誤的資訊，在這邊起舞」，一席話博得當場如雷掌聲，事後也被網友推爆。

立法院院會今日表決各版本同婚專法草案條文前，多名朝野立委皆登記發言；其中，立委林昶佐發言時火力全開，直接點名怒轟在座的賴士葆、費鴻泰、沈智慧，痛批他們撕裂社會，並造成社會對抗、社會衝突。「你明明知道不是這樣子，還跟著外面扭曲惡毒抹黑錯誤的資訊，在這邊起舞！」而林昶佐一番話，也讓現場立刻響起掌聲。

林昶佐大聲表示，「事實就是我們在這邊審婚姻平權的法案，就是因為遵守公投，沒有人比我們還遵守公投」！接著他更怒轟「只有你們在違反公投，扭曲公投，曲解公投！而且因為這樣子，想要去造成社會對立，來達到你們的政治利益，這樣子去欺負那些已經權利被剝奪幾十年的人，打壓這些過去兩三年來受到傷害的人，來得到你們國民黨這樣子的政治利益，公平嗎」！

林昶佐最後更向全場喊話：「我要拜託你們，昨天我打了好幾位國民黨委員（的電話），票投出來！請你把票投出來！」林昶佐話一說完，立刻引起全場如雷掌聲。

稍後林昶佐將這段質詢影片PO上粉專後，也引起網友熱烈回應，短短4小時就有超過4000次轉發，1000多則留言。網友紛紛留言表示「林昶佐短短三分鐘發言，道盡婚姻平權一路的辛酸」、「今天你是我的偶像」、「帥翻天」、「今天比戰神還嗆，本日最帥就是你了」、「這個發言實在太棒了，鏗鏘有力」。

也有網友在下方感性留言，「我等了20年，激動的想哭，謝謝你們給我一個家

，一個擁有家的權利」、「你是我的偶像」、「太感人了，外面雨很大，內心卻很暖」、「謝謝支持婚姻平權的立委和任何人！很開心，很感動！因為我終於可以合法的去為了我的另一伴去付所有責任」！

林昶佐質詢影音

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