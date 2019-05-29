立院大戰被沈智慧環抱 何志偉：帶我去收驚、金恐怖

2019-05-29 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕立法院會昨處理中選會主委李進勇人事同意權案，藍綠兩黨不僅發動甲級動員，還爆發推擠衝突。混亂中金門縣無黨籍立委陳玉珍為守主席台，環抱男神蔣萬安，還笑讚他勇猛，引發網友熱議。不過似乎不只「萬安緊抱」，「3Q 陳柏惟」也分享綠委何志偉被藍委沈智慧環抱的照片，笑翻一票鄉民，甚至釣出何的同名粉專出面回應。

昨晚11時許，基進黨發言人陳柏惟的粉專貼出一張組圖，由上往下依序顯示出，圖片中的原本何志偉是穿著帥氣的白襯衫，「A Few Moments Later」，畫面變成何在議事台前，沈雙手繞過何的肩膀環抱，看似閉眼的兩人疑握著手兼抓麥克風，粉專也在貼文中寫下「這張照片 MAKES MY DAY.」。

底下網友回應，「大家都相親相愛」、「不忍直視」、「忍住...牙一咬就過了」、「來~阿姑攬一下」、「舒服」、「我想說點什麼，但是我笑到卡住惹」、「招架的住嗎」、「兩位新任立委碰撞出的火花」、「放開那位男孩！」

臉書粉專「何志偉」也在留言串提到「帶我去收驚吧」、「金恐怖ㄝ」，並點名網友「 呴～你笑的很開心呴」。據了解，何志偉的粉專昨天傍晚也貼出只穿背心的何，在洗手間洗衣服的照片，另標記「自己的衣服自己洗」、「剛剛西裝筆挺在接待外賓，下午就進入吵吵鬧鬧的立法院，結果果汁水球全上身」。

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