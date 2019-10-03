33筆政治檔案移歸國有 國民黨聲請停止執行遭駁確定

2019-10-03 19:22

〔記者楊國文／台北報導〕行政院促轉會今年5月做成處分，依促轉條例規定要求國民黨將二二八事件、動員戡亂等33筆有關的政治檔案資料，移歸國有，但國民黨不服，申請復查後，並向行政法院聲請停止執行，遭駁回後，提起抗告，最高行政法院認為，國發會檔案管理局是我國檔案管理的專責機關，檔案移歸後，並無造成「難以回復」的損害，不符停止執行要件，今裁定抗告駁回確定，即國民黨應移歸相關政治檔案給檔案管理局。

此案源於，去年8月8日，促進轉型正義委會員（簡稱促轉會）為辦理促轉條例第18條第1項有關政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案審定事宜，檢送「政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案通報清冊」給國民黨，要求國民黨在文到後1個月內，填報二二八事件等相關的33筆政治檔案原件給國發會檔案管理局。

今年6月3日，國民黨不服促轉會此項處分，向促轉會申請復查，現正進行復查程序，國民黨同時以移歸政治檔案給檔案管理局將「造成難以回復的損害」、「有急迫情事」為由，向台北高等行政法院聲請停止執行，遭駁回後，向最高行政法院提起抗告。

最高行政法院裁定指出，北高行之前裁定認為，檔案管理局為我國檔案管理的專責機關，就檔案之移轉、保管、典藏及相關作業標準、技術、設施、環境等因素均達國際檔案管理水準，能確保系爭檔案移歸後，得予妥適存放及維護，並無造成系爭檔案移歸後受有難以回復之損害，因此國民黨聲請停止執行，沒有理由，此項裁定並無違誤。

最高行也指出，國民黨不履行、或違反促轉會依促轉條例第3條、第18條第1項及第4項作成的行政處分，不論是由促轉會依行政執行法相關規定施予強制執行，或依促轉條例第18條第5項處以國民黨罰鍰，皆係法律規定的合法行政行為，因此駁回抗告案確定。

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