陳其邁：育兒福利重大訊息，一定要看！

蔡英文總統宣布明年開始二到三歲托育補助無縫接軌。行政院副院長陳其邁在臉書宣傳這項政策，強調這是「育兒福利！重大訊息！」。（圖取自陳其邁臉書）

2019-11-07 19:33:34

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天宣布明年開始2到3歲托育補助無縫接軌。行政院副院長陳其邁今晚在臉書製作圖卡強調這是「育兒福利！重大訊息！」，家有3歲以下幼兒的爸爸媽媽，這個政策一定要看看！

陳其邁以「照顧更多，負擔更少」為題貼文說，8月開始的照顧幼兒新制，依照幼兒成長的3大階段，提供相關補助，已讓不少家庭負擔減輕。

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不過，也有不少父母反映，如果是2-3歲、還在送托育的小寶貝，尚未就讀幼兒園，就無法領托育補助，會有空窗期。

他說，為了解決這個問題，明年開始，政府將加速增設幼幼班；而由保母或托嬰中心照顧的2-3歲小朋友，也可繼續領取托育補助：公共托育每月3000 元、準公共保母或準公共托嬰中心每月6000元。

陳其邁強調，投資教育、減輕家庭負擔，讓台灣下一代安心長大，是會做事的政府不斷努力的目標！

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