托育補助加碼！照顧空窗期每月補助6000元下午宣布細節

蔡英文（左）與蘇巧慧（右）到幼兒園講故事給小朋友們聽。（記者邱書昱攝）

2019-11-07 12:37:24

〔記者李欣芳／台北報導〕明年總統大選前，政府的托育補助決定再加碼。總統蔡英文今天上午表示，幼托準公共化政策受家長歡迎，部分家長反映0到2歲兒童政府每月有補助，上幼兒園的3到6歲幼兒也有學費補助，但2到3歲未進幼兒園或保母照顧的幼兒沒接受補助，蔡總統宣布這6000元的補助也會繼續補助到3歲。針對此事，行政院今天中午表示，衛福部與教育部今天下午將舉行記者會說明所需經費、上路時程等細節。

蔡總統上午前往新北市樹林區富雅幼兒園出席「小英總統陪你說故事」活動，蔡總統表示，部分家長反映0到2歲兒童每月有補助，上幼兒園的3到6歲幼兒也有學費補助，但2到3歲未進幼兒園或保母照顧的幼兒沒接受補助。這段空窗期家長負擔增重，因為家長的反映，我們和行政院有幾次的討論，希望能夠處理這個問題。

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行政院今天召開院會，被詢及2到3歲幼兒托育空窗期的補助，要在何時上路、所需經費是多少？行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，今天下午衛福部與教育部將舉行記者會清楚說明，2到3歲幼兒的托育，我們認為應該無縫接軌，減輕父母的負擔，這項政策在政務委員林萬億的督導下，已經討論多時，今天下午兩個部會將更清楚說明細節。

行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，二到三歲幼兒空窗期政府將持續補助，衛福部與教育部下午將舉行記者會說明。（記者李欣芳攝）

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