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青創升級何時出爐？蔡英文爆料：陳其邁快被我逼瘋了
2019-11-03 18:30:43
〔記者黃佳琳／高雄報導〕總統蔡英文今與高雄青農座談時，提到政府目前正在製定青年創業的升級計畫，負責這項計畫的行政院副院長陳其邁已經快被她逼瘋了，「每天都被問什麼時侯可以交作業」，她相信很快就能把計畫提出，讓青年有感。
蔡英文今在高雄大樹區與青農座談前，親自品嚐各家青農的產品，並仔細聆聽各種農業生產、加工及行銷時面臨的問題。蔡英文說，目前青年創業或青農生產已經進入下一個階段，就是如何與市場接軌，走向市場的過程中，還要定位是在本地市場，或是國際市場，定位的是一般零售市場，資金的需求可能是更大的。
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由於有青農反映，銀行端對於農企借款或投資意願不高，蔡英文說，商業的風險會造成一般的農業銀行或一般的銀行不肯提供融資，那政府就必須要幫忙承擔一部分的風險，概念會是「政府跟你合夥做生意，一起承擔風險」。
蔡英文也透露，這部分的政策已經快要成形，陳其邁已經被她逼得快要瘋掉了，她不時要求「明天要交作業」，她會更大聲的聲音跟他說「你要解決這個問題」，相信很快就能端出升級版的青創政策，替台灣社會打出一條很不一樣的農業、產業的一條路。