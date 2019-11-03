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首頁　>　政治

公司總經理請假4個月…陳其邁暗酸韓國瑜「溜之大吉～酸」

行政院副院長陳其邁（前排右2）陪同總統蔡英文，出席南部工業區後援會成立大會。（記者葛祐豪攝）

行政院副院長陳其邁（前排右2）陪同總統蔡英文，出席南部工業區後援會成立大會。（記者葛祐豪攝）

2019-11-03 13:50:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕行政院副院長陳其邁今天陪同總統蔡英文，出席南部工業區後援會成立大會，他舉一間公司總經理請假4個月，去應徵更大間的公司，暗酸韓國瑜「溜之大吉～酸」。

陳其邁說，那天有朋友跟他說個故事，有一間公司請個總經理管理公司，這個人對公司願景說得口沫橫飛，結果做第4個月就開始請假，請假到第9個月，老闆動沫條說：「那我也要請假」。

陳其邁指出，這位總經理一年當中，共請假4個月，老闆問總經理為什麼？結果他說要到更大間的公司應徵，老闆哀怨說：「有夠衰，請到這種人」。

陳其邁說，「這位總經理當初在公司說要蓋摩天輪，說要發大財，說得口沫橫飛，結果卻溜之大吉～酸」。

陳其邁強調，他（總經理）現在想要到大間公司，如果該公司股東聽到他過去是這樣，還敢請他當總經理嗎？

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