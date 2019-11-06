阻中國網攻 政院：資安聯防開啟國際合作大門

行政院副院長陳其邁表示，台灣需要跨國通力合作進行資安聯合防禦。（資料照）

2019-11-06 11:44:44

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院國家資通安全會報今天起一連3天舉辦跨國網路攻防演練，政院資安處今天表示，在這次實兵演練活動前，美方特別為參與人員安排為期2天的資安實務教育訓練，參與人員皆反應課程豐富且獲益良多，認為這次合作為台美資安合作的重要里程碑，行政院副院長陳其邁表示，台灣是個飽受網路攻擊頻繁的國家，需要跨國通力合作進行聯合防禦，期望透過這次活動開啟我國與國際合作的大門。

據了解，台灣公部門遭受中國網軍攻擊情形嚴重，這次台美官方自本週一起共同舉辦為期5天的大規模網攻演練，前2天是由美方安排教育訓練，後3天則是我方的跨國網路攻防演練。

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身兼行政院資安長陳其邁致詞時強調，我國是一個飽受網路攻擊頻繁的國家，由於網路攻擊的無國界特性，對付一個組織精良且技術高深的網路犯罪組織，單靠一國一己之力是難以應對的，因此需要跨國通力合作進行聯合防禦，也期望透過這次活動，開啟我國與國際合作的大門。

行政院資安處表示，這次演練有別於過去以情境演練方式，今年首次改採實兵演練方式辦理，特別邀請國內外政府資安攻擊好手，與我方金融機構組成之防守聯隊共同進行實戰演練，提升彼此資安專業技術與應變能力。

資安處指出，各國金融機構常為組織型駭客所鎖定目標，這次活動特別設計以金融資安環境為主軸，由金管會主委顧立雄親自領軍，帶領金融機構實戰好手組成資安防守聯隊上場實戰，並使用財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心所建置之模擬環境，精彩可期。

資安處表示，這次活動8日實戰演練結束後，將安排研討會就這次演練結果與各國訪賓進行實務研討，各國訪賓所回饋建議，都將納為精進下次辦理活動的參考。

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