為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

為何抗拒中共26條措施？范世平：台灣選手恐變中國隊

范世平指出，中國對台26條措施恐讓台灣選手變成中國隊的成員。圖與新聞無關。（資料照，本報合成）

范世平指出，中國對台26條措施恐讓台灣選手變成中國隊的成員。圖與新聞無關。（資料照，本報合成）

2019-11-07 19:35:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府目前已對台釋出26條措施，欲藉此達到統戰目的，台師大政研所教授范世平表示，當中包含吸收台灣優秀運動員，組成中國國家代表隊，他以現正開打的世界棒球12強賽為例，若台灣球員穿中國球衣出戰，台灣人要如何加油？

范世平今（7）日在臉書指出，中國對台26條措施當中的第25條：「歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽.......為台灣運動員備戰2022年北京冬奧會和杭州亞運會提供協助」；第26條則表明：「台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽」。

范世平提到，近年來，已經有不少台灣運動員前往中國發展，但中國這次的政策在於希望台灣運動員，以「省代表隊」的身分參加中國的「全國性」運動會，甚至進而加入中國的國家代表隊，由於中國的棒球不強，而台灣是棒球強國，所以中國可能以重金挖走台灣一流的棒球選手，而組成中國隊。

范世平強調，希望顧慮是多餘的，盼台灣選手真的以成為中華隊（台灣隊）為榮，真的不被金錢所誘惑，期待隨著中國經濟下行而衰敗，但倘若有天世界錦標賽，穿著中國隊紅色制服的台灣一流選手，對上穿著台灣隊藍色制服的二流選手，台灣人要為哪一隊加油？

范世平臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
小英視察中和南山菜市場？中國對話橋段被移花接木
2019-11-07 19:43

小英視察中和南山菜市場？中國對話橋段被移花接木
推26條措施稱「惠台」？黃國昌1張照曝中國自身難保
-- :

推26條措施稱「惠台」？黃國昌1張照曝中國自身難保
台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】

台南房市熱潮 全靠【聯上康橋】
中國大媽羞辱「蔡英文很糟」 台灣遊客當場電爆她
2019-11-07 01:11

中國大媽羞辱「蔡英文很糟」 台灣遊客當場電爆她
中國給台灣「萬金油」 范世平：輸給美國「阿斯匹靈」
2019-11-06 23:26

中國給台灣「萬金油」 范世平：輸給美國「阿斯匹靈」
準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖

準備好就go！輕旅行這樣搭又潮又暖
台灣要懂香港、西藏與新疆？顏擇雅：全球會了解一件事
2019-11-06 18:35

台灣要懂香港、西藏與新疆？顏擇雅：全球會了解一件事

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播