為何抗拒中共26條措施？范世平：台灣選手恐變中國隊

范世平指出，中國對台26條措施恐讓台灣選手變成中國隊的成員。圖與新聞無關。（資料照，本報合成）

2019-11-07 19:35:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府目前已對台釋出26條措施，欲藉此達到統戰目的，台師大政研所教授范世平表示，當中包含吸收台灣優秀運動員，組成中國國家代表隊，他以現正開打的世界棒球12強賽為例，若台灣球員穿中國球衣出戰，台灣人要如何加油？

范世平今（7）日在臉書指出，中國對台26條措施當中的第25條：「歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽.......為台灣運動員備戰2022年北京冬奧會和杭州亞運會提供協助」；第26條則表明：「台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽」。

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范世平提到，近年來，已經有不少台灣運動員前往中國發展，但中國這次的政策在於希望台灣運動員，以「省代表隊」的身分參加中國的「全國性」運動會，甚至進而加入中國的國家代表隊，由於中國的棒球不強，而台灣是棒球強國，所以中國可能以重金挖走台灣一流的棒球選手，而組成中國隊。

范世平強調，希望顧慮是多餘的，盼台灣選手真的以成為中華隊（台灣隊）為榮，真的不被金錢所誘惑，期待隨著中國經濟下行而衰敗，但倘若有天世界錦標賽，穿著中國隊紅色制服的台灣一流選手，對上穿著台灣隊藍色制服的二流選手，台灣人要為哪一隊加油？

范世平臉書全文

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