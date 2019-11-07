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推26條措施稱「惠台」？黃國昌1張照曝中國自身難保
2019-11-07 21:44:31
〔即時新聞／綜合報導〕中國4日透過官媒宣布對台祭出26條措施，聲稱為台商釋出更多利多，時代力量立委黃國昌對此在臉書指出，1名在中國工作的昔日同窗，發來的照片可見到中國自己都泥菩薩過江了，還惠台？
黃國昌在臉書指出，清晨起床後發現1名在中國工作的友人，於深夜時發送訊息，內容除了文字還有照片，友人到超市買了一塊「海南定安黑豬排骨」，每公斤要價159.6人民幣，約台幣693元，包裝內的肉品重量僅有445公克因此售價為71人民幣，約台幣308元，售價相當驚人。
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黃國昌表示，聽聞中國官方此次祭出26條「惠台」措施，友人給的評語可說是一針見血：「中國都泥菩薩過江了，還惠台？」
網友們知悉此事後，紛紛留言指出「給台灣的防疫人員與護國神犬說聲讚」、「共共傻啦，本來就沒人會相信啊，就吃飽等著看他們泡沫化」、「是惠他們自己吧」、「還好政府有擋住豬瘟，拍拍手」、「老百姓連豬肉都吃不起，上頭的還在區塊鍊談雲裡霧裏的東西，這就是中國」。
黃國昌臉書全文