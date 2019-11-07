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中國大媽羞辱「蔡英文很糟」 台灣遊客當場電爆她

台灣民眾在南韓遇到住在東京的中國上海人，聊到統獨議題時，台灣民眾讓對方啞口無言。（左圖彭博，右圖路透，本報合成）

台灣民眾在南韓遇到住在東京的中國上海人，聊到統獨議題時，台灣民眾讓對方啞口無言。（左圖彭博，右圖路透，本報合成）

2019-11-07 01:11:03

〔即時新聞／綜合報導〕一位台灣民眾近期到南韓旅遊，不料遇到中國大媽想聊政治，開頭就批「你們的蔡英文很糟糕」，台灣遊客當下把這名中國大媽「電」到說不出話，不少網友對此直呼：「大媽吃癟了！」

這位民眾將事情經過分享在罷韓臉書社團「公民割草行動」，他表示，本月4日在韓國大邱八公山賞楓，不料遇到一名住在東京的中國上海遊客熱情寒暄，對方聽聞自己是台灣來的，先指「台灣應該沒有中客了吧？」接著又罵，「你們的蔡英文很糟糕、大家都是一家人何必搞成這樣，經濟民不聊生，台灣的經濟還是要靠我們中國的」，當下聽到此話立刻火冒三丈。

PO文民眾反駁中國客：「台灣經濟很好啊，股市一直在萬點以上，台商回流很多，外資持續在投資台灣，而且我們很自由，出國玩好多國家都免簽欸」，對方此時問到統獨議題，台灣客立刻回他：「至少年輕人有8成以上是想獨立的、韓國瑜的支持者除外」，但中國大媽著急說道：「我可是完全不同意的！中國人台灣人就是一家人、祖國就是中國、中國很棒的。」

台灣民眾聞語反擊：「既然中國那麼好，為啥你要定居在東京？」、「中國可以使用臉書嗎？你可以發表對習近平的不滿嗎？你可以自由的使用網路查一些禁忌的話題嗎？」中國大媽聽到這些問題，當場啞口無言，接下來就開始把話題轉移到政治以外的領域。

台灣網友們知悉此事後，相繼留言提到「因為她心底有部份認同你的觀點於是轉移了話題」、「腦被洗壞掉了，哈哈」、「陳訴事實條理分明，思路清晰沒有過多情緒性文字，非常有說服力」、「好棒喔～妳說贏她了！讚喔」、「她想拉你一起死！」、「在聽下去可能被抓去接受思想教育」。

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