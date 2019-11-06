台灣要懂香港、西藏與新疆？顏擇雅：全球會了解一件事

顏擇雅認為，台灣若想讓世界了解不想被中國統一的心聲，就必須熟識香港、西藏與新疆的背景。（法新社檔案照，本報合成）

2019-11-06 18:35:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年迫害新疆維吾爾族受到全球關注，近期香港反送中抗爭也成為焦點，作家顏擇雅今（6）日在臉書發文指出，中國一國兩制的終極目標是拿下台灣，我方需深入了解新疆、香港與西藏，才能讓世界明白台灣的心聲。

顏擇雅今在臉書舉例，美國政府出錢贊助的媒體致力於報導新疆集中營實況，《經濟學人》最近發現，該媒體之所以能有新疆獨家新聞，是因他們有個維吾爾人團隊在運作，但目前台灣對於中國的研究，似乎較缺維吾爾這一塊，導致我方無法獲得新疆的第一手消息或深入研究。

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顏擇雅提到，由此同理可證，台灣是否也會缺乏粵語人才？雖然平面港媒大部分都用「書面文」，但直播時都是使用粵語，不諳粵語，理解就有隔閡。

顏擇雅強調，為什麼台灣需要深入理解新疆與香港，還有西藏？中國提出的一國兩制終極目標是拿下台灣，現在香港、新疆、西藏都只是試驗品，台灣必須藉由此3地的現狀建立自己的詮釋權威，才有辦法讓全世界知道，為何台灣不願意接受任何以一中原則為基礎的政治談判。

顏擇雅臉書全文

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