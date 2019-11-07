小英視察竟遇便衣賣菜？中國虛構笑話被移花接木

近期內網路流傳假訊息，稱總統蔡英文視察菜市場與豬肉攤商對話。（資料照，圖擷取自臉書，本報合成）

2019-11-07 19:43:00

〔即時新聞／綜合報導〕近期網路上流傳一段訊息，內容稱總統蔡英文到中和南山當地菜市場與扮成豬肉攤商的便衣刑警對話，諷刺小英難以體察民情，台灣事實查核中心證實，該訊息改編自中國民間挖苦共產黨官員的橋段，並非真實發生在台灣。

網路流傳假訊息稱：

昨天蔡英文總統訪問中和南山一菜市場與豬肉攤主的對話，實在啊！

走到肉攤前，總統問：「肉不錯，生意怎麼樣？」

答：「平時挺好，今天一斤都沒賣出去。」

「為什麼？」

「因為您來了，顧客不准進入。」

總統：「那我買2斤。」

答：「不賣。」

總統：「為什麼？」

答：「因為您來了，刀不能帶進來。」

總統：「刀沒帶也行，就買這一整塊。」

答：「也不能賣。」

總統：「為什麼？」

答：「因為你沒來時，每斤賣100元！你來了，每斤賣60元，每賣一斤，虧40塊。」

總統說：「那就按每斤100元的價格，來一整塊。」

答：「 那也不賣。」

總統：「又為啥？」

答：「因為我不是賣肉的，我其實是個便衣刑警。」

總統：「把你分隊長叫來！」

答：「分隊長在賣青菜。」

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台灣事實查核中心（TFC）指出，傳言所述對話內容是變造自中國的「笑話段子」，並不是總統蔡英文跟豬肉攤商的真實對話，這則中國黑色幽默，當初是虛構是中國國務總理李克強跟肉攤攤主的對話，意在暗諷中共高官探貧訪苦，在地方官員刻意安排下，難以探視民情。

台灣事實查核中心表示，此假訊息在2016年、2017年都曾經於網路流傳，目前臉書還是有民眾持續散布此假訊息，查核中心就傳言所述時間比對總統蔡英文行程，並無傳言提及的菜市場與豬肉攤商行程，因此證實該訊息純屬虛構。

TFC台灣事實查核中心全文：

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