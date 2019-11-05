看好韓國瑜選不贏！香港知名媒體人宣布移民來台

2019-11-05 01:01:35

〔即時新聞／綜合報導〕香港知名自媒體人蕭若元身兼時事評論員、影視編劇和節目主持人，他最近在Youtube直播中宣布，中共肆虐香港，即將在年底和妻子一起移民台灣，原因在於「韓國瑜是選不贏的」，且台灣醫療好，美國也不會放棄台灣，因此長期來看，台灣是安全的。

蕭若元在自營的Youtube頻道「memehongkong」表示，蕭太太申請移民到台灣，其實他一直都是猶豫不定，因為其實要70歲的蕭若元移民相當辛苦，且一些生活習慣很難改變，原本是不肯移民到別處的，「而且我是這麼喜歡香港，這個實在是一件太痛苦的事情」。

蕭若元坦言，從反送中抗爭爆發後，幾十年來沒有對中國這麼反感，看到共產黨在香港肆虐，讓他決定跟隨妻子移民台灣，談到台灣2020年總統大選，他認為「不用怕」，「台灣最大黨是什麼？就是『討厭共產黨』」，台灣的最大公約數就在這裡。

蕭若元強調，台灣人討厭的韓國瑜是選不贏的，要含淚投票也得先不討厭韓國瑜，很多人沒有辦法投得下手，尤其是韓國瑜背後有親中媒體，郭台銘也罵過這媒體根本就是中聯辦的走狗；對於中國是否會侵略台灣，蕭若元說，美國在台協會主席莫健親口承認現在是台美關係60年來最好的時候。

蕭若元表示，美中貿易戰是第二次寒戰，美國對中國的態度轉變了，當中國成為敵人的時候，一個台灣在這裡，可以抵抗中國三分之一的軍力，如果台灣落入中共手裡，北上威脅日本、南下直取關島，西邊就是南海，從地緣政治來講，會造成美國防守西太平洋的困難，台灣就像個塞子，把中國塞在那裡，因此美國是不會放棄台灣的，長期而言，台灣是安全的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法