中國給台灣「萬金油」 范世平：輸給美國「阿斯匹靈」

范世平認為，中國對台措施猶如萬金油，擦了會涼但不能治病，效果不及美方的「阿斯匹靈」。（法新社，資料照，本報合成）

2019-11-06 23:26:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府4日透過官媒宣布26條誘台措施，台師大政研所教授范世平對此表示，在這個時候推出此類政策，證明中國在總統蔡英文執政期間依舊會繼續「惠台」，等於是在幫民進黨助選，達不到統戰效果。

范世平今（6）日在臉書指出，大概是因為美國最近一連串友台政策，搞得中國也必須「惠台」來分庭抗禮，但效果卻是大異其趣，從去年的31條政策來看，中國對台灣的「優惠」效果有限，猶如「萬金油」抹著涼涼，但不能治病，美國阿斯匹靈的消炎陣痛效果，還是高過萬金油。

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范世平認為，中方現在推出「26條」誘台措施，敲鑼打鼓卻達不到統戰效果，不但台灣老百姓不太關心，台灣執政黨也抨擊國共聯手的對台利誘與意圖矮化台灣，且親中的國民黨也不敢接收這個中國讓出的「利多」。

范世平強調，中方選在此時祭出新措施，證明即便蔡英文執政，中國還是繼續「惠台」，這簡直是在幫蔡助選，韓國瑜陣營對此則是「欲迎還拒」，僅表達樂觀其成，不想當作自己的政策利多，以免被戴「紅帽子」。

范世平臉書全文

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