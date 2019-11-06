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護衛隊走了2/3？ 黃光芹再爆韓國瑜「簽名事件」讓他們心寒

黃光芹在政論節目中爆料，韓國瑜（見圖）選上市長後，曾告訴他的護衛隊，把當初穿著的襯衫拿出來讓他簽名，結果最後將那些襯衫包起來後，根本沒簽名，讓護衛隊員心寒「連開封都沒有」。（資料照）

黃光芹在政論節目中爆料，韓國瑜（見圖）選上市長後，曾告訴他的護衛隊，把當初穿著的襯衫拿出來讓他簽名，結果最後將那些襯衫包起來後，根本沒簽名，讓護衛隊員心寒「連開封都沒有」。（資料照）

2019-11-07 00:46:09

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹日前曝光她的新書《你還不知道的韓國瑜》內容，表示韓國瑜的「護衛義工隊」吃不到便當，甚至得到廟裡吃齋飯；6日黃又在政論節目中爆料，韓國瑜選上市長後，曾告訴他的護衛隊，把當初穿著的襯衫拿出來讓他簽名，結果最後將那些襯衫包起來後，根本沒簽名，讓護衛隊員心寒「連開封都沒有」。

黃光芹6日在政論節目「鄭知道了」表示，韓國瑜去年就是自稱沒錢，吸引了許多軍方退伍甚至將軍階級的人幫他。黃光芹說，到現在為止，還是由這些護衛隊的志工保護他。黃光芹指出，這些護衛隊員真的感到心寒，是她第一次公布韓國瑜家的財產申報，他們發現原來韓國瑜有4000多萬身價的時候。黃光芹也說，「他們現在如果看到7200萬去買南港豪宅，他們可能更心寒」。

黃光芹指出，韓陣營每天沒有大型造勢活動的時候，就能吃掉6、700個便當，然而護衛隊志工卻是一個便當都沒有；當造勢跑到大甲鎮瀾宮行程時，竟還叫這些志工去吃齋飯。

黃光芹更爆料，韓在當選後席開幾十桌，請所有志工吃飯。當時韓很高興，還叫親信拿出過去護衛他時穿著的襯衫，表示要簽名。等到餐會的時候，這些志工遠遠看到韓國瑜將這些襯衫包的好好的，以為韓真的幫忙簽名了，「你知道那是怎麼樣？從他們每個人脫下來、拿出來，打包之後就沒有拆封過」。

黃光芹說，志工原以為那些是簽完名包起來的，「結果連開封都沒有」。這些志工心寒說，「跟你（韓國瑜）這麼走，來不及照相，連要你一個簽名，你連拆封都沒拆封，你就原原本本拿回來，還叫他們領回去」。黃光芹也指出，這些志工只是覺得，當初跟隨韓國瑜，結果形象落差太大，一件件事揭曉出來，讓他們覺得說「怎麼會這樣」。

資深媒體人黃光芹。（資料照）

資深媒體人黃光芹。（資料照）

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