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首頁　>　政治

韓國瑜評估建澎湖海底隧道？黃光芹想起23歲的「選舉浮橋」

2019-10-30 20:09:16
黃光芹譏笑，金門大橋（見圖）過去每逢選舉就被提出來，猶如「選舉浮橋」。（即時新聞攝）

黃光芹譏笑，金門大橋（見圖）過去每逢選舉就被提出來，猶如「選舉浮橋」。（即時新聞攝）

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜「傾聽之旅」近期到澎湖時，有台下民眾建議打造海底隧道，韓國瑜當場允諾評估，此舉讓資深媒體人黃光芹聯想到，「那座23歲的選舉浮橋」，並直呼「韓國瑜知道嗎？他顯然不知道」。

韓國瑜最近訪問澎湖時，當地民眾建議可以建造海底隧道，他稱不敢隨便承諾，免得又讓「黑韓」說「韓國瑜是傻瓜」，猶如「高山升旗台」事件，且海底隧道「這麼重大的工程，必須經過評估」，要花多少預算、能有多少經濟規模，是可以來「了解一下」。

黃光芹指出，金門大橋喊蓋23年，才預定在2021年完工，韓國瑜顯然不知道這些歷史，才會冒出澎湖海底隧道。（資料照）

黃光芹指出，金門大橋喊蓋23年，才預定在2021年完工，韓國瑜顯然不知道這些歷史，才會冒出澎湖海底隧道。（資料照）

黃光芹在臉書指出，「韓國瑜嘴巴一張，好似一下子可以變出一條澎湖海底隧道」，此事讓她想到連接大、小金門的「金門大橋」，在23年前國民黨政府執政期間就喊出要建造，卻變成每逢選舉必喊的議題，猶如「選舉浮橋」，到2012年才開始動工。

黃光芹表示，金門縣的「選舉大橋」好不容易預定在2021年上半年完工，這些歷史「韓國瑜知道嗎？他顯然不知道」，才會又冒出澎湖「海底隧道」，韓將責任歸咎於「黑韓」，事實上最近政壇刮起「善後風」，能夠「化腐朽為傳奇」、「可以將不正常、說成正常」。她諷刺地說，「我也覺得，韓國瑜好可愛、好另類、好棒棒、好屌喔」。

黃光芹臉書全文

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