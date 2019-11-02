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韓國瑜遲不告楊秋興有內幕？ 黃光芹爆：和金錢有關

韓國瑜（右）稱已提告多名黑他的名嘴或主播，卻遲遲沒對爆料他小三、酗酒、夜店是「現在進行式」的楊秋興提告。對此，同樣遭韓國瑜提告的資深媒體人黃光芹（左）爆料，韓國瑜絕不敢告楊秋興，因他曾幫韓國瑜募款，很清楚金流是如何出去的。（資料照，本報合成）

韓國瑜（右）稱已提告多名黑他的名嘴或主播，卻遲遲沒對爆料他小三、酗酒、夜店是「現在進行式」的楊秋興提告。對此，同樣遭韓國瑜提告的資深媒體人黃光芹（左）爆料，韓國瑜絕不敢告楊秋興，因他曾幫韓國瑜募款，很清楚金流是如何出去的。（資料照，本報合成）

2019-11-03 00:43:47

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄縣長楊秋興日前爆料指稱，國民黨總統參選人韓國瑜小三、酗酒、夜店是「現在進行式」，楊秋興事後遭國民黨開除黨籍，但韓國瑜稱已提告多名黑他的名嘴或主播，卻遲遲沒對楊秋興提告。對此，同樣遭韓國瑜提告的資深媒體人黃光芹爆料，韓國瑜絕不敢告楊秋興，因為他曾幫韓國瑜募款，很清楚金流是如何出去的。

楊秋興日前在臉書上指控韓國瑜「小三、酗酒、夜店」都是「現在進行式」，國民黨高雄市黨部8月中宣布開除他的黨籍，但楊秋興先行宣布退出國民黨，還說對韓國瑜看走眼，向高雄市民道歉。

韓國瑜日前為捍衛自身名譽，對多位名嘴或主播等人提告，但遭作家苦苓嘲諷，韓國瑜欺善怕惡，說他整天喝酒抱女人的前藍委陳宏昌他不敢告，說他小三是現在進行式的楊秋興他也不敢告。

對此，黃光芹1日在節目《突發琪想》上透露，韓國瑜始終不敢告楊秋興，是因為楊秋興幫他募款了300多萬，而有100多萬楊秋興清楚知道是怎麼出手的，「我在這邊講我負責任，楊秋興也願意做證」。

黃光芹也替楊秋興打抱不平，批韓國瑜到外面放話，說楊秋興求官不成、情緒勒索，這到底是要楊秋興怎麼辦？

前高雄縣長楊秋興。（資料照）

前高雄縣長楊秋興。（資料照）

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