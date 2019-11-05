為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜連志工飯錢都不給！ 黃光芹：護衛隊心寒走了2/3

黃光芹爆料，韓國瑜（見圖）夫婦政治獻金申報中4000多萬財產，競總一天有時吃掉6、7百個便當，但實際上「護衛隊義工」卻連一口都沒吃到，更曾經得去廟裡吃齋飯。（資料照）

黃光芹爆料，韓國瑜（見圖）夫婦政治獻金申報中4000多萬財產，競總一天有時吃掉6、7百個便當，但實際上「護衛隊義工」卻連一口都沒吃到，更曾經得去廟裡吃齋飯。（資料照）

2019-11-06 00:22:44

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾替國民黨參選人韓國瑜操刀自傳的資深媒體人黃光芹，槓上韓國瑜後頻頻爆料，更出書《你還不知道的韓國瑜》揭露許多內幕。書中提到，韓國瑜夫婦政治獻金申報中4000多萬財產，按照申報資料，總部有時一天吃掉6、7百個便當，但實際上「護衛隊義工」卻連一口都沒吃到，更曾經得吃廟裡的齋飯。

黃光芹在臉書曝光書中內容，談到韓國瑜的競選經費收入高達一億多元，「哪裡靠一瓶礦泉水、一碗滷肉飯打江山？」她更爆料，她整理出其中的便當費，有時候1天就報了6、7萬，但實際上「護衛隊義工」卻一口都沒吃到。

黃光芹寫道，這些護衛隊跟著韓國瑜出生入死，一直以來卻都自掏腰包買東買西，「韓國瑜始終沒有貼補過油錢、飯錢」，其中一位退休少將不忍看學弟開車奔波，曾自掏腰包幫忙支付油錢。

黃光芹提到，有次韓國瑜拜會台中黑派大老顏清標，竟要護衛隊成員就地吃大甲鎮瀾宮的齋飯。黃光芹透露，即使直到今日仍有護衛隊繼續跟隨韓國瑜，但大多數都「看穿了、心涼了」，已經走了3分之2。

黃光芹臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜遲不告楊秋興有內幕？黃光芹爆：和金錢有關
2019-11-03 06:30

韓國瑜遲不告楊秋興有內幕？黃光芹爆：和金錢有關
韓國瑜評估建澎湖海底隧道？黃光芹想起23歲的「選舉浮橋」
2019-10-30 20:09

韓國瑜評估建澎湖海底隧道？黃光芹想起23歲的「選舉浮橋」
Ford Focus殺入國產入門房車市場

Ford Focus殺入國產入門房車市場
自曝向韓國瑜建言！ 黃創夏後悔成幫兇：無法原諒自己
2019-10-29 00:38

自曝向韓國瑜建言！ 黃創夏後悔成幫兇：無法原諒自己
4000億遊學經費！黃光芹爆：有「善後團」成員認為很容易
2019-10-28 23:26

4000億遊學經費！黃光芹爆：有「善後團」成員認為很容易
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
黃光芹遭韓國瑜提告！ 苦苓「一點也不擔心」原因曝光
2019-10-25 20:48

黃光芹遭韓國瑜提告！ 苦苓「一點也不擔心」原因曝光

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播