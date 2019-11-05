韓國瑜連志工飯錢都不給！ 黃光芹：護衛隊心寒走了2/3

黃光芹爆料，韓國瑜（見圖）夫婦政治獻金申報中4000多萬財產，競總一天有時吃掉6、7百個便當，但實際上「護衛隊義工」卻連一口都沒吃到，更曾經得去廟裡吃齋飯。（資料照）

2019-11-06 00:22:44

〔即時新聞／綜合報導〕過去曾替國民黨參選人韓國瑜操刀自傳的資深媒體人黃光芹，槓上韓國瑜後頻頻爆料，更出書《你還不知道的韓國瑜》揭露許多內幕。書中提到，韓國瑜夫婦政治獻金申報中4000多萬財產，按照申報資料，總部有時一天吃掉6、7百個便當，但實際上「護衛隊義工」卻連一口都沒吃到，更曾經得吃廟裡的齋飯。

黃光芹在臉書曝光書中內容，談到韓國瑜的競選經費收入高達一億多元，「哪裡靠一瓶礦泉水、一碗滷肉飯打江山？」她更爆料，她整理出其中的便當費，有時候1天就報了6、7萬，但實際上「護衛隊義工」卻一口都沒吃到。

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黃光芹寫道，這些護衛隊跟著韓國瑜出生入死，一直以來卻都自掏腰包買東買西，「韓國瑜始終沒有貼補過油錢、飯錢」，其中一位退休少將不忍看學弟開車奔波，曾自掏腰包幫忙支付油錢。

黃光芹提到，有次韓國瑜拜會台中黑派大老顏清標，竟要護衛隊成員就地吃大甲鎮瀾宮的齋飯。黃光芹透露，即使直到今日仍有護衛隊繼續跟隨韓國瑜，但大多數都「看穿了、心涼了」，已經走了3分之2。

黃光芹臉書全文

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