北市警抓錯通緝犯還上銬 柯P︰抓人也要照SOP

台北市長柯文哲出席議會總質詢並備詢。（記者王藝菘攝）

2019-11-05 15:21:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員阮昭雄在今天下午在市政總質詢揭露，中正一分局員警昨抓通緝犯，竟發生抓錯人的離譜狀況，讓他忍不住質問台北市長柯文哲：「市長你不是強調SOP嗎？竟發生這種抓錯人的離譜狀況，讓人民害怕怎辦？實在太可惡！」

阮昭雄指出，昨在萬華區昆明街119號前，便衣員警竟將一名陳姓女士抓起來，雖然有表明是員警身分，但未出示證件，又穿便衣，讓陳女相當害怕，擔心是擄人勒贖案件，但2名員警仍用手銬將陳女銬起來，陳女堅決要有人證，便向一旁旅店的店員求助，希望能協助報案，此時員警才說要看陳女身分證，沒想到卻發抓錯人的離譜狀況。

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阮昭雄質疑，強調SOP的柯文哲，竟放任台北市警察局發生這種情形，「出現這種狀況，應要還市民公道！」台北市警察局長陳嘉昌坦承錯誤，並表示對此他需先道歉，這是中正一分局到萬華區抓通緝犯，但第一時間根據面貌、髮型認為是通緝犯，確實是員警在作業上的失誤。

阮昭雄追問正確流程，質疑為何員警如此便宜行事？陳嘉昌表示，應要先表示警方身分，並出示證件，也需和對方確認身分。柯文哲坦言，應要向陳女表達歉意，抓人也要按照SOP，需給員警作勤務教育。

阮昭雄要求相關SOP都要讓員警知道。陳嘉昌表示，將請督察室處理，對此將會深入檢討改進。中正一分局長沈炳信表示，這件事已向當事人致歉，也請所長到家裡慰問，但當事人說心情尚未平復，等平復後會再聯繫聯絡。柯文哲也坦言教育訓練要做好，應照SOP標準流程進行。

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