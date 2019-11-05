陳學聖爆料借廁被拒韓該道歉？ 柯：應是陳出來講

台北市長柯文哲下午赴議會市政總質詢。（記者沈佩瑤攝）

2019-11-05 14:14:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕針對國民黨立委陳學聖爆料，指桃園市警察局拒絕出借廁所給該黨總統參選人韓國瑜，台北市長柯文哲今在議場答詢時僅說依照他經驗，一般都會借；至於韓國瑜是否應出面道歉？柯則說，應該是陳學聖出來講。

韓國瑜日前在桃園參加平鎮後援會活動，事後陳學聖爆料，稱當地派出所以「行政不中立」為由拒絕讓韓國瑜借廁所。對此，桃園市警察局嚴正否認，更公布照片自清；內政部長徐國勇今早受訪被問及此事，也批這樣的說法對警察同仁不公平。

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柯文哲下午赴議會市政總質詢，民進黨市議員洪健益詢問柯對此事看法，柯回說「不可能，警察一般都會便民」。

聽到柯強調不用他主持正義，洪健益酸柯不是灰色嗎？柯狐疑說怎麼會變成灰色？接著還認真解釋「那是tiffany 藍，藍綠混合起來」，洪健益聞言再酸，所以柯當初說垃圾不分藍綠，「是包括你們嗎？要道歉嗎？」

面對洪仍追問韓國瑜是否應道歉，柯只說，「他（指韓國瑜）自己講的嗎？應該陳學聖出來講就可以，一般會借啦，我的經驗會借啦！」不滿柯文哲回應，洪健益嗆柯這樣左閃右躲會沒有聲量，柯則說「不要緊啦，這樣就好了。」（14:23更新）

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