陳學聖控桃警「卡韓」如廁 警怒駁：子虛烏有的指控

立法委員陳學聖（左1）指責桃園警方拒絕國民黨總統參選人韓國瑜（中）在平鎮造勢活動前到派出所如廁，導致韓國瑜憋尿兩個多小時。（資料照，記者許倬勳攝）

2019-11-04 15:05:15

［記者周敏鴻／桃園報導］立法委員陳學聖指責桃園警方以「行政中立」為由，拒絕國民黨總統參選人韓國瑜到龍岡派出所上廁所，桃園市政府警察局發新聞稿澄清「子虛烏有」，警方強調，警方謝絕候選人到辦公處所從事選舉活動 ，但韓國瑜借用廁所「與選舉無關，絕無拒絕他如廁一事。

陳學聖指出，韓國瑜10月31日參加平鎮區的後援會活動前，想要上廁所，卻繞來繞去沒前往附近的龍岡派出所，他懷疑是因為警方以「行政不中立」為由拒絕來卡韓如廁，讓韓國瑜因此憋尿2個多小時。

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桃園警方強調，韓國瑜10月31日、11月1日在桃園市造勢，警方依行程安排前導車輛，並規劃會場安全維護事宜。至於韓國瑜若有生理需求，都由韓國瑜車隊自行選擇臨時停車地點或告知警方由警方安排的前導車輛協助引導，「絕無以行政中立拒絕韓國瑜借用派出所內廁所一事」。

警方說，10月31日當天韓國瑜第一次想上廁所，他的車隊自行停靠加油站，第二次就曾由警方引導到仁愛派出所如廁。第三次韓國瑜一行人因如廁同時想要稍事休息，警方考慮下午4點多龍岡派出所前沒有停車空間，希望韓國瑜車隊前往附近的賣場停車場，被對方婉拒才作罷。

警方強調，員警被要求必須保持行政中立，並謝絕任何候選人到辦公處所從事選舉活動，但韓國瑜借用警局廁所與選舉無關，希望外界別進行不理性的選舉操弄，同時呼籲民眾應保持理性、勿妄加揣測亂做文章。

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