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上廁所？洗內褲？卓榮泰：國民黨及韓國瑜別污辱人民判斷力

民進黨主席卓榮泰指出，總統大選關係中華民國台灣國家命運，國民黨及國民黨總統參選人韓國瑜（見圖左）不要再拿「上廁所、洗內褲」等低級假話、笑話來污辱人民的判斷能力。（記者陳鳳麗攝）

民進黨主席卓榮泰指出，總統大選關係中華民國台灣國家命運，國民黨及國民黨總統參選人韓國瑜（見圖左）不要再拿「上廁所、洗內褲」等低級假話、笑話來污辱人民的判斷能力。（記者陳鳳麗攝）

2019-11-04 18:23:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今於臉書發文指出，這是關係中華民國台灣國家命運的總統大選，應該是治國理念的高格局競爭，他批評，國民黨及國民黨總統參選人韓國瑜，不要再拿「上廁所、洗內褲」等低級假話、笑話來污辱人民的判斷能力。

國民黨總統參選人韓國瑜近日批評蔡政府施政並拋出「學貸免息政策」等政策，藍綠連日攻防；而韓國瑜昨無公開行程，卻在深夜於臉書貼出洗衣服影片，引發熱烈討論。此外，國民黨立委陳學聖爆料，韓國瑜日前在桃園參加後援會活動前，想到派出所上廁所遭拒，也引發討論。

卓榮泰今發文表示，這是關係中華民國台灣國家命運的總統大選，應該是治國理念的高格局競爭，不要再鬧笑話了。

他說：「可不可以請國民黨候選人及黨公職振作一點：第一，多提一些政府目前還沒有實施的新政策；第二，避免提出窮化台灣、掏空國家財政及根本無法做到的誤國主張；第三，千萬不要附和中國共產黨『一國兩制』併吞台灣的任何方案。」

卓榮泰接著說，第四，如果以上都很困難，「那麼最簡單也最重要！最簡單也最重要！最簡單也最重要！不要再拿「上廁所、洗內褲」等低級假話、笑話來污辱人民的判斷能力！」

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