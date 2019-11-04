誰說謊？ 陳學聖堅稱連如廁都「卡韓」 韓國瑜卻否認

國民黨立委陳學聖（左1）指責桃園警方拒絕國民黨總統參選人韓國瑜（中）在平鎮造勢活動前到派出所如廁，導致韓國瑜憋尿兩個多小時；但韓今（4）日受訪被問及此事，他回應「不會啊，我覺得派出所都很友善啊，沒有什麼不順利的」。（資料照）

2019-11-04 18:03:19

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳學聖指稱桃園警方日前以「行政中立」為由，拒絕國民黨總統參選人韓國瑜到龍岡派出所上廁所，桃市警局則發新聞稿澄清「子虛烏有」，但陳學聖仍堅稱他「看到的都是真的」。不過，韓國瑜今（4日）受訪卻說，「派出所都很友善，沒什麼不順利的」。似乎是打臉了陳學聖的說法。

韓國瑜上個月31日赴桃園參加平鎮後援會活動，陳學聖事後爆料，韓國瑜想要上廁所，卻繞來繞去，沒前往附近的龍岡派出所，他懷疑是因警方以「行政不中立」為由拒絕來卡韓如廁。對此，桃園市警局發新聞稿澄清「子虛烏有」，強調警方謝絕候選人到辦公處所從事選舉活動 ，但借用廁所「與選舉無關」，絕無拒絕韓國瑜如廁一事。

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據《中時電子報》報導，陳學聖受訪指出，31日當天有兩場活動，他們在仁愛派出所先借廁所受到熱烈歡迎，可能因此有了「後遺症」，後來他們想去龍岡派出所，好像碰到一些阻攔，認為事情很奇怪。陳學聖自稱，他就是見證者，除非他是假人，不然他看到都是真的！

據《三立新聞網》報導，針對是否有到派出所上廁所不順利的事情，韓國瑜今天受訪回應，「不會阿！我覺得派出所都很友善」，還說自己在外面想要洗個手，各地都很順暢，沒有什麼不順利的。

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