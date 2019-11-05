再提學貸免息支票 韓國瑜：預算養孩子不養蚊子

國民黨總統參選人韓國瑜今日凌晨又在臉書發文，主張預算用來養孩子，不是養蚊子，「唯有教育不能省」。（資料照）

2019-11-05 06:41:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日猛攻青年議題，拋出「就學貸款免利息」政策，雖引發外界質疑，今日凌晨又在臉書發文，主張預算用來養孩子，不是養蚊子，「唯有教育不能省」。

韓國瑜今日凌晨在臉書發文，稱他在北農工作時，有一個還在念書的大孩子在市場打工，平常都是工作到早上後，又馬上趕去上課，上完課則是趕緊回家睡覺，以應付凌晨粗重的工作，且每日限制自己只能花60塊，一點都不敢想有其他的娛樂開銷。

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韓國瑜指出，社會上有很多這樣辛苦的故事正在發生，主張這是政府需要面對並且解決的問題，並聲稱若孩子與家人都還不出來，政府應該要想法設法協助他們，「負責任的新政府面對問題吞下去」。

韓國瑜也說，請滿朝高官不要逢韓必反，稱申請學貸要備齊多項文件才能申請，是很難有套利空間的流程，還要年輕的學子不要怕，要家長不必擔心為了節省利息而不敢借貸，「未來」政府會負擔你的利息，「絕對不會花大錢去養蚊子、卻為了省小錢不去培養我們的孩子。」

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