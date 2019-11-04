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首頁　>　政治

韓國瑜拋學貸免息 律師3點打臉諷「人民不當賊」太可惜

國民黨總統參選人韓國瑜近日猛攻青年議題，拋出「就學貸款免利息」政策，但遭教育部質疑恐引發套利行為，讓韓氣得批評「是把我們台灣孩子都當成賊嗎？」。（記者許麗娟攝）

國民黨總統參選人韓國瑜近日猛攻青年議題，拋出「就學貸款免利息」政策，但遭教育部質疑恐引發套利行為，讓韓氣得批評「是把我們台灣孩子都當成賊嗎？」。（記者許麗娟攝）

2019-11-04 19:57:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日猛攻青年議題，拋出「就學貸款免利息」政策，但遭教育部質疑恐引發套利行為，讓韓氣得批評「是把我們台灣孩子都當成賊嗎？」對此，知名律師林智群列出3點批韓這項政策，還諷刺「當總統是傻瓜時，人民不當賊太可惜了！」

韓國瑜日前在臉書發文，提到大家討論度最高的「就學貸款免利息」，對於教育部高教司日前擔憂沒需要的學生可能貸款套利，韓批評教育部根本不食人間煙火，「是把我們台灣孩子都當成賊嗎？」

對此，林智群在臉書表示，學貸上限大學生是100萬元，現在利息已經比一般銀行利息低很多了，如果免利息，若是他的話，就算沒需求也一定借。但他也認為，一定有人會說「你說撥款的錢直接給學校？」他提出另一個方法「這四年不出錢繳學費，把錢拿去放銀行或投資，算不算套利呢？」

「既然沒利息壓力，50年後再還就好了！」林智群說，以台灣過去通貨膨脹率，25年翻一倍，100萬元一樣的數字，50年後的100萬元，現值大約是現在4分之1 ，25萬元「怎麼想都划算！我有3個小孩，一定讓他們借好借滿，政府當機，機會難得耶！」

「孩子會不會當賊不知道，我只知道『當總統是傻瓜時，人民不當賊太可惜了！』」林智群諷刺地說，韓國瑜選舉講幹話就算了，若以後真的當家執政，每天都是柴米油鹽，每條錢都要想清楚，不能一句話「我不能把誰當賊」就這樣大放送，否則怎麼對得起繳稅的人民呢？

對於韓國瑜妻子李佳芬說有人不繳學貸「那麼政府就把它吃了吧」、「反正政府幾千億元都在浪費」的說法，林智群諷刺地造句反酸，「房貸如果不還政府就吞了吧」、「罰單如果不繳政府就吞了吧」、「ETC 如果不繳政府就吞了吧」、「年金如果破產政府就吞了吧」、「稅不繳政府就吞了吧」。

律師林智群列出3點批韓國瑜「就學貸款免利息」政策，還諷刺「當總統是傻瓜時，人民不當賊太可惜了！」（圖擷取自林智群臉書）

律師林智群列出3點批韓國瑜「就學貸款免利息」政策，還諷刺「當總統是傻瓜時，人民不當賊太可惜了！」（圖擷取自林智群臉書）

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