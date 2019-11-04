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李佳芬稱學貸呆帳政府吞？ 徐國勇：亂開支票

對於李佳芬的言論，徐國勇受訪時表示，政策須精算，不是一句話亂開支票就可以。（記者朱沛雄攝）

對於李佳芬的言論，徐國勇受訪時表示，政策須精算，不是一句話亂開支票就可以。（記者朱沛雄攝）

2019-11-04 14:28:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前提出「學貸免息」政策，其妻子李佳芬昨（3）日更表示，若因此有呆帳「政府就把它吃了吧」、「反正政府幾千億都在浪費」。對此，內政部長徐國勇今（4）日回應，政策應精算，不是在選舉時亂開支票。

綜合媒體報導，對於李佳芬的說法，徐國勇今日在立法院受訪時表示，學貸的相關補助以及拉長償還時間等部分，政府早就有相關措施。而對於李佳芬如此言論算不算「干政」，徐國勇則認為「人民心中自有公道」。

徐國勇進一步指出，包含韓國瑜先前提出的「大學生、研究生出國交換一年」等政策，連年輕人都覺得不可能這樣做，所有才會有很多人說是「亂開支票」。徐國勇強調，政策須精算並且平衡預算，不是選舉時一句話亂開支票就可以的。

昨日李佳芬出席台中市「佳芬講堂」活動時，有民眾提問若學貸免息後有人不繳怎麼辦？李佳芬表示，防弊不是最重要的，若不繳可能是有難言之隱，「那麼政府就把它吃了吧」，就算學貸有呆帳也沒關係，「反正政府幾千億都在浪費」。

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