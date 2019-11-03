挨韓批「把學生當賊」 教育部反駁：教育機會要均等

國民黨總統參選人韓國瑜拋出學貸免息主張，面對教育部解釋現行排富措施及防套利風險，竟再批評政府把學生當賊。（資料照，記者王藝菘攝）

2019-11-03 22:41:39

〔記者吳柏軒／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜提學貸全免息，遭質疑未正視套利風險，韓國瑜快嘴批評教育部將孩子視為賊；教育部今晚再度回應，強調政府目標應是確保教育機會均等，避免弱勢經濟或困境而失學，資源要最有效運用，只要方向正確，就會逐步克服問題。

韓國瑜上週拋出「大學學貸全部免息」，擬搶青年選票，教育部分析，每年約88.3萬人背學貸，政府補助年支出需耗23億元左右，若全部免息，人數不變下，每年還需多支出16億元，更有銀行界提醒，學貸完全免息將有套利風險；沒想到，韓國瑜卻反嘴「教育部把學生當賊」，國民黨團今上午也找來青年背書，讓事件再陷熱議。

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教育部重申，學貸設有排富條款，目前利息更與銀行談到1.15％的超低利率，一般情況是畢業（服完兵役）的1年後再還款，有特殊情況可申請緩繳、先還息不還本等，舉例如月收入在3萬5千元以下的學貸青年，可畢業後9年再開始還貸款。

教育部重申，官方基本立場是要確保教育機會均等，避免在學學生因家庭經濟突發困境而失學，而且除了韓國瑜提到的大學階段，其實在各個教育階段，都給學生適度的經濟支持，務使學生學習不因家境而中斷，「一個孩子都不能少！」

如教育部統計，中小學階段，每年補助中低收入戶或突遭變故者30萬人次，已投入1億8619萬多元，兒童課後照顧班幫助低收入、身障及原住民族孩子等約近7萬人次、2億8090億多元，夜光天使點燈也助9423人次、1億292萬多元，弱勢營養午餐更是每年投入21億元，幫助約45萬人次受益。

高中職階段，教育部也投入9億6036萬多元，幫8萬8282多名中低收、特殊境遇的孩子減免學雜費，也補助1萬6846人次的弱勢就學貸款利息，花費7881萬多元。

教育部在大學助弱勢補助上，除了就學貸款，更提供學雜費減免，有23萬7055人次受惠，經費支出60.96億元；更有大專校院弱勢學生助學計畫助學金，補助6萬4837人，經費耗17.21億元等。高等教育深耕計畫中也設有弱勢協助經費約8.43億元。

教育部重申，推動任何政策都必須考量實務上必須克服的問題，這是為了讓政府資源在政策上得到最有效的運用，但只要政策方向正確，政府會努力逐步克服這些問題，而不會讓這些問題阻礙政策推動。

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