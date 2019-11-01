被酸維多利亞學校先免學費 韓國瑜：酸言酸語兩套標準

韓國瑜開出學貸免利息政策支票，被綠軍酸說怎麼維多利亞學校不先免學費，他今天回擊綠營兩套標準。（記者許麗娟攝）

2019-11-01 17:33:46

〔記者許麗娟／桃園報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到桃園中壢原住民集會所以及平鎮三崇宮拜票，再提學貸免利息，他說，只需要10幾億，年輕人的學貸利息壓力就可以降低，他也說，綠軍酸維多利亞學校先免收學費算了，這是兩套標準，自己是為了台灣的年輕人解決問題，民進黨只想著手上權力。

韓國瑜在中壢原住民集會所的後援會上指出，年輕人沒有錢、借錢讀書、貸款，他強力主張對學生借錢利息能降則降、能免則免，算一算才10幾億，就可讓年輕朋友壓力降低，他說，結果教育部說不排除學生會拿這個錢跑出去做其他的生意或賺其他的錢，韓國瑜說，難道教育部不相信自己台灣的年輕朋友？

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韓國瑜再指出，最近執政黨光一連串政策買票就2000多億，前瞻政策8800億、核四廢除5000億就沒了，風力發電2兆，為什麼不拿這些錢來培養下一代年輕人？培養下一代台灣年輕人就是為了台灣自己的未來。

但學貸免利息的支票今天被民進黨立委酸說，怎麼維多利亞學校不先免收學費？韓國瑜說，所有他講的政策，包含青年一定要出國1年，以及學貸免息降低學生的經濟壓力，每一條所有的綠軍都是酸言酸語，他指這些人永遠兩套標準，從不站在年輕人角度思考，而是想著手上權力，不為年輕人好好的投資和計畫，自己將來一定會幫年輕人解決問題。

韓國瑜在桃園中壢指學貸免息是為年輕人解決問題。（記者許麗娟攝）

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