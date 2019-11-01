呂秀蓮砲火猛！轟小英經濟表現差、批韓摩天輪發展色情產業

前副總統呂秀蓮今日召開「弊案與政策賄選民進黨視而不見」記者會，重炮抨擊總統蔡英文執政經濟表現差，更批評韓國瑜靠一句當選，現在高雄鐵門拉下來關門更多，愛情摩天輪是要發展色情產業。（記者陳鈺馥攝）

2019-11-01 12:23:28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕連署參選2020總統的前副總統呂秀蓮今日召開「弊案與政策賄選民進黨視而不見」記者會，重炮抨擊總統蔡英文執政經濟表現差，更批評韓國瑜靠一句當選，現在高雄鐵門拉下來關門更多，愛情摩天輪是要發展色情產業，沒有夫妻會每天上摩天輪。

呂秀蓮表示，今天要針對蔡英文總統施政做比較，陳水扁和她擔任副總統執政時代，與小英執政的經濟表現比較，扁的經濟成長率4.9%，小英執政經濟成長率2.4%，連陳水扁的一半都不到。

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呂秀蓮指出，扁時代台灣出口在世界排名是16名，蔡英文時代排名18名，比蔡英文經濟表現好。至於韓國瑜靠「貨出去、人進來、發大財」一句話當選市長，花媽執政時高雄確實鐵門拉下關門很多，發大財也只是少數人，鐵門關起來的更多了。

呂秀蓮更批，韓說要發展愛情摩天輪，不客氣講只是促進性產業，沒有夫妻會每天上摩天輪，一定是誘導色情產業。她呼籲，不要再講摩天輪了，真正發大財是不要期待有「貝」字邊的財，而要發展沒有「貝」字邊的才。

呂秀蓮透露，她現在腰酸背痛，昨晚親自勘驗連署書，體驗多少人支持她、愛她，讓她非常地感動，還有許多海外朋友說如果連署沒有過，會對台灣沒有信心了。

呂秀蓮質疑，「我沒有抽菸，蔡英文總統也說沒有抽菸」，總統出國回來整台飛機充滿香菸，一個吳宗憲沒有那麼大膽子，敢這樣讓大家都登記來買，一定是上層慣例，好了查到是馬英九時代開始，馬也卸任了，難道現在總統府高層不用負責。

呂秀蓮更批，香菸案只是一項，另外兆豐案從巴拿馬爆發後，美國聯邦金檢單位都認為兆豐金有重大缺失，巴拿馬分行還有內神通外鬼盜取，蔡剛就任時發生這事跟她無關，應該下令究辦，卻突然宣布兆豐金資料要封存幾十年，這種動搖國本大案怎能封存嗎，明年一月投票前，選民應告訴蔡英文總統、蘇貞昌院長憑什麼封存。

呂秀蓮更批，慶富案一個資本額5.8億元，竟然可以讓其標到349億元國艦建造案，就是因為有總統府出面，全國公股銀行把錢貸給慶富，最後把銀行貸得款項都帶去中國，甚至連兒子都逃到不知去向，為何總統府涉案之人，不必面對國人和國法！現在有那麼多軍購案，有沒有反貪機制？如果她當選總統，對於每一筆軍售的議價，不許任何貪腐弊端存在。

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