呂秀蓮提蘇啟誠輕生案 嗆蔡英文「我都懷疑是你下的命令」

前副總統呂秀蓮今日召開「弊案與政策賄選民進黨視而不見」記者會表示，外交官蘇啟程是自殺或被自殺？除了蔡英文總統有誰能下令？人命關天，蔡英文再不追查，「我都懷疑是你下的命令！」（記者陳鈺馥攝）

2019-11-01 12:05:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前副總統呂秀蓮今日召開「弊案與政策賄選民進黨視而不見」記者會表示，總統蔡英文涉入的宇昌案很精彩，蔡應向國人把宇昌案說清楚講明白。她更嗆言，外交官蘇啟誠是自殺或被自殺？除了蔡英文總統有誰能下令？人命關天，蔡英文再不追查，「我都懷疑是你下的命令！」

呂秀蓮質疑，過去四年民進黨立委到底有立了什麼好法？強行修「公投法」將公投和大選脫鉤，這就是蔡英文總統的意志。還有同性婚姻立法，從憲法和最新民意立場，這完全是反民主的。

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關於自殺外交官蘇啟誠事件，呂秀蓮更質疑，外交部發文要把外交人員考績打丙等，就是這個因素讓蘇輕生，其他的都是小事。能做到大阪辦事處處長不容易，一個職業外交官到底被誰謀害？

呂秀蓮嗆聲，誰下令要讓蘇啟誠記大過和調職，要讓外交人員考績打丙等，有辦法的人是掐指可數，「除了蔡英文總統有誰能下令」，人命關天，蔡英文再不追查，「我都懷疑是你下的命令」，歡迎有資料民眾跟她講，一定會追查下去。

由於參選總統連署明天截止，呂秀蓮透露，她昨晚親自勘驗連署書，「體驗多少人支持我、愛我」，讓她非常地感動，自己現在腰酸背痛，還有許多海外朋友說如果連署沒有過，會對台灣沒有信心。

呂秀蓮表示，不管明天連署有無過關，她會聽天命，「如果老天認為台灣不需要我，我還是會關心台灣」，一直關心及監督下去，希望連署的朋友不用擔心連署會不會過關，要在45天內連署完成，這是很殘忍的法律。

對於連署是否能達門檻？呂秀蓮指出，她審慎樂觀，但上週開始發現有些連署站突然收攤，也不跟我方聯絡了，所以不知道有多少連署書在他們手中，無論結果如何會坦然面對。

呂秀蓮更說，這幾個星期連署站受到嚴重關切，穿制服的警方每小時會來一趟，然後朋友就不敢設了，法律的她不敢說，政治干擾是有的。

呂秀蓮談及，之前寄了很多連署用的回函信封都沒回來，常理說連署完應要寄回來，實際上收到信封非常少。更有連署站的廣告被人剪掉破壞的，辦公室甚至接到恐嚇電話，詳細情形還在了解。

對於有國民黨支持者幫她連署一事，呂秀蓮認為，連署書上不會寫黨派，她不知道是誰幫忙連署，國民黨也不可能寄連署書來。

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