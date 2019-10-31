總統連署剩2天告急！呂秀蓮痛批連署站遭公權力介入

前副總統呂秀蓮與南投縣前縣長彭百顯搭檔參選總統，連署書時間將於2天後截止。呂秀蓮今召開記者會出示多張照片，怒批警方利用公權力介入干預連署。（記者彭琬馨攝）

2019-10-31 11:57:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕前副總統呂秀蓮、南投縣前縣長彭百顯搭檔連署參選明年總統選舉，申請登記參選的連署時間即將在11月2日截止。前副總統呂秀蓮今召開記者會痛批，連署站遭公權力介入，讓許多公開連署站不斷消失；搭檔參選副總統的彭百顯則說，他們已經撤掉許多連署站點，放棄一張張連署書累積的方式，呼籲手中握有連署書的民眾，「20萬的連署書，趕緊現身吧」。

繼昨日召開記者會、打出告急牌後，前副總統呂秀蓮、南投縣前縣長彭百顯與台灣教師聯盟理事長蕭曉玲今再開記者會，會中出示多張台灣各地連署站遭警方關切的照片。蕭曉玲說，有地方志工只是擺放連署點就遭警方詢問並要求設置巡邏箱；彭百顯則質疑，志工在高鐵站進行連署「妨礙到誰？」警方不但前來盤查，還要求志工出示公文證明，擺明刁難連署工作進行。

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呂秀蓮並在會中多次怒批，自己在媒體上「被消失」，多家媒體無視她的存在、不報導她參選總統需要連署，甚至有些民眾還不知道她參選總統需先通過連署門檻；呂秀蓮強調，她不想批評第一線工作人員，她質疑的是媒體背後的老闆「到底受到誰操控？」

蕭曉玲則說，有不明人士在網路上放出風聲，指呂秀蓮參選已達連署門檻，呼籲民眾不要誤信，「連署還是有差的」，不要以為連署已經安全過關。

總統連署人數的門檻依規定須達最近一次立委選舉總人數的1.5%，據中選會資料，2016年立委選舉全國選舉人數為1869萬2217人，以1.5%計算並四捨五入取個位數，被連署人至少須獲28萬384人連署，才能取得參選總統、副總統的資格。

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